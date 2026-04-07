ایران نے امریکہ سے براہ راست تعلقات منقطع کرنے سے قبل مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیا، اسلحہ کی نمائش

ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست سفارتی تعلقات منقطع کرنے سے قبل مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیا اور اس نے اپنے اسلحہ خانے میں 15,000 میزائل اور 45,000 ڈرون ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ پیش رفت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سامنے آئی ہے، جب کہ ٹرمپ کی طرف سے الٹی میٹم کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے۔
ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست سفارتی تعلقات منقطع کرنے سے پہلے ہی مذاکرات میں سخت موقف اپنایا ہوا تھا اور پیچھے ہٹنے کے کوئی آثار نہیں دکھا رہا تھا۔ ثالثی کرنے والوں اور اس معاملے سے واقف ایک شخص کے مطابق، تہران نے پاکستان کو، جو مذاکرات میں ثالثی کر رہا ہے، بتایا کہ اس کا خیال ہے کہ وہ جیت رہا ہے اور اس کے اسلحہ خانے میں 15,000 میزائل اور 45,000 ڈرون موجود ہیں۔ ثالثوں نے نوٹ کیا کہ اگرچہ ایران کے اسلحہ خانے کے دعوی کردہ اعداد و شمار غالباً مبالغہ آمیز تھے، لیکن انہوں نے مذاکرات میں ملک کے
مضبوط موقف کو اجاگر کیا۔\اس کے ساتھ ہی، امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ کی الٹی میٹم کی ڈیڈ لائن قریب آرہی ہے۔ ثالثوں اور اسلامی انقلابی گارڈ دونوں کے مطابق، ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے بجلی اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑے حملوں سے جواب دے سکتا ہے۔ یہ پیش رفت امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافے کی عکاسی کرتی ہے، جہاں دونوں ممالک خطے میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے سخت موقف اپنانے کی وجہ سے مذاکرات کا عمل مزید پیچیدہ ہو گیا ہے، اور خطے میں استحکام کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں، عالمی برادری کو فریقین کے درمیان بات چیت کے لیے ایک مناسب ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور کسی بھی ممکنہ تصادم سے بچا جا سکے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ مذاکرات میں برتری حاصل کر رہا ہے اور اس کے پاس موجود میزائلوں اور ڈرونز کی تعداد اس کی عسکری طاقت کا مظہر ہے۔\یہ صورتحال علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہی ہے۔ ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ براہ راست تعلقات منقطع کرنے اور اس کے بعد سخت موقف اپنانے سے مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے جاری رکھنے سے خطے میں عدم استحکام مزید بڑھ رہا ہے۔ اس تناظر میں، عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ فریقین کو بات چیت کی میز پر لانے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ اس کے علاوہ، خطے میں موجود تمام ممالک کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو تنازع کو مزید بڑھاوا دے سکیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ مذاکرات میں جیت رہا ہے اور اس کے پاس موجود اسلحہ اس کی طاقت کا مظہر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ صورتحال خطے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے دانشمندانہ سفارت کاری اور عالمی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، بین الاقوامی اداروں کو بھی اس بحران کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے
ایران امریکہ مذاکرات اسلحہ کشیدگی
