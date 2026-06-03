ایرانی گارڈز نے کویت ہوائی اڈے پر مارکیٹنگ حملے کو مسترد کرتے ہوئے امریکی دفاعی نظام کی غلطی کی پر撕ification دی، جبکہ کویت officials نے حملے کی تصدیق کی اور زخمیوں میں سے ایک ہندوستانی شخص کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات پرOptimistic بیان جبکہ ایرانی خارجہ وزیر餮arachi promised 'full-scale resumption' اگر اسرائیل بیروت پر حملہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایران میں weapons-grade uranion ke stocks par dhyan dena chun new talks with Tehran par kar raha hai aur kuwait airport attacks ke baad air traffic ko suspended kar ki gai.
ایران کے انقلابی گارڈز نے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے مارکیٹنگ حملے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ امریکی پیٹریاٹ میزBuzz نظام کی غلطی کے نتیجے میں ہوا۔ خبریں بتاتی ہیں کہ کویت کے مقامیfficials نے حملے کی تصدیق کی اور بتایا کہ یہ حملہ ایک ایران ی ڈرون نے کیا جس میں ایک شخص کی ہلاکت اور 63 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے ایک ہندوستانی نژاد کی تھی۔ اس بی年薪ے کے خلاف کویت کی فوج نے 'جرم地带 کروائی aggression' قرار دیا۔ двух مہمانوں کی Talks کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے hopeful نشانہ دکھائی اور کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے 'sheedomeny' میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ایران ی خارجہ وزیر عباس عراقچی نے Olivia کہا کہ مذاکرات میں 'کوئی حقیقی پیش رفت' نہیں ہوئی اور اگر اسرائیل بیروت پر حملہ کرے تو جنگ کا 'فی اوسطumes' دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فوجی اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی مہم جنرل مارکو روبیو نے忧虑 کیا کہ ایران کے قریب اسلحہ-grade مجوزا uranion کے ذخائر پر بات چیت ہورہی ہے اور امریکہ کا کہنا ہے کہ ہر امن معاہدے کے لیے ایران کو اپنا عرصہ Hormuz بحرالروم پر بحری رہائش کے لیے رہائی دینے پر gfancy ہوگی۔ اس حوالے سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ وہ ان دونوں钢管هایم کو الگ کرنا چاہیں تاکہ lebnon fundraising میں مداخلت کے بغیر ہو سکے۔ kuwait ہوائی اڈے پر حملے کے بعد air traffic کا سامنہ ہوا AskOrderبندی کر دی گئی اور پہنچنے والے طیاروں کو دوسری جگہوں پر ہٹایا گیا۔ بعد میں کویت ایئر ویز flung们 کو بحال کیا گیا۔ یہوائی اڈے جنگ کے دوران پہلے ہی کئی بار这正是амиل ہوا تھا اور蓬petrolulum星ำchedulersoon کل رات دوبارہ کاروبار شروع ہوا تھا۔ kuwait میں مقیم pkistani حسن شیخ نے بتایا کہ وہ رات بھر دھماکوں کی آواز سنتے رہے اور ان کے بچوں کو پہلی بار سخت صورتحال کا احساس ہوا۔ اس معاشرے کے بعد امریکی، اسرائیل ی اور lebnoni عہدیداروں نے washington میں براہ راست مذاکرات کیے جن کا مقصد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کو ختم کرنا تھا۔ lebnon embassy ne kaha kia kia US ki offering mein sirf Israeli attacks on Beirut aur Hezbollah attacks on Israeli territory ko cover kar tha aur dono ferozaion ne offering ko qubool nahi kia aur Hezbollah ke umdaofficial Mahmud Qomati ne kaha main 'partial ceasefire' qubool nahi karna.
ISIS ne bhi Israeli attacks ko Lebanon ke south mein kharidya jis mein 9 log martab hain including do paramedics aur ek raid Beirut ke qareeb ek car ko hit karre thi.. Hezbollah ne claim kiya attack on northern Israel mein troops ke against rocket chala kar qadeem Israeli ceasefire violations ka jawab dia
ایران حزب اللہ اسرائیل کویت ڈونلڈ ٹرمپ عباس عراقچی مارکو روبیو ہوائی اڈے حملہ مذاکرات ایمان ل怎么能
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kaghan Valley Ke Turists Ke Entry Ko Band Kar Di Gya HaiKaghan Valley ke turists ke entry ko ban kar di gya hai, banayi gai thi yeh keh ke Mansehra taluka mein ziyada barish aur garami hui thi. DC Khalid Iqbal ne kaha ke Kaghan se Naran tak ki area turists ke liye band kar di gai hai jab ke hotel area mein band hue hai, aur ziyada barish nay cell phone services aur power supply ki suspension ki hai.
Read more »
MQM-P Demands Public Release of Inquiry Report on Karachi's Gul Plaza TragedyMQM-P leader Dr Farooq Sattar neeyat kar raha hai k inquiry report ko public karna chahiye, jo Karachi ke Gul Plaza tragedy se related hai.
Read more »
US Treasury chief neyamtiyoon ki Oman ko Hormuz tolls me shamil hone par jazbaatiy sazaan deni ki dhangai haiIran ke Supreme Leader Mojtaba Khamenei ne kaha hai ki America aur Israel Iran ko destabilize karne ki koshish kar rahe hain. Unhone kaha hai ki ve Iran ko pressure daalne ki koshish kar rahe hain. Khamenei ne kaha hai ki Iran ke logon ne recent tensions ke samay kai baar loyalty, hope, aur resilience dikhayi hai. Unhone kaha hai ki national unity aur solidarity Iran ke key strengths hain.
Read more »
US aur Iran ne 60 dinon ki ceasefire ki MoU par haath kiiyaUS aur Iran ke negotiators ne 60 dinon ki ceasefire ki MoU par haath kiiya, jismein Iran ki nuclear karyakram par baatcheet shuru karne ki baat ki gai hai.
Read more »
muSADik malik: hukumat ne smEon aur rojgaar ke liye khaas tawajjah difederal minister for climate change dr musadik malik ne kaha hai ke hukumat nigarjat aur mashiarton ko barhanay aur rozgaar ke mawaqay bananay par khaas tawajjah di ja raahi hai. unhone kaha ke aalami tela ke qeematon ki wajah se muashi Dabao par hukumat koshish kar rahi hai ke mehngai ko qaboo mein rakhay aur logon ke liye rozgaar ke mawaqay barhaye.
Read more »
Oil rises, stocks slip on fragile Mideast peace hopesIslamabad High Court (IHC) sunaa hai ki woh ek petition sunega jo New Blue Area mein entry ke liye fee ki shuruaat ko illegal aur void karne ke liye madad karega.
Read more »