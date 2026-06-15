ایک ایرانی اہل مقامی نے اپنے ڈرافٹ مفاہمت نامہ کی تفصیلات بيان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ہورموز تنگے کی بحالی، امریکی تیل پابندیوں کی معافی اور ایران کی مالیاتی سرمایہ کاری کے ذخیرے کی آزادی جیسے敏感 معاملات پر مشتمل ہے۔ حتمی معاہدہ 60 دنوں کے اندر طے ہونا ہے۔
ایک ایران ی اہل مقامی نے Reuters کو بتایا کہ امریکا کے ساتھ مفاہمت نامہ کے حتمی ڈرافٹ میں شمولیت کے معاملات کا ایک وسیع usher شامل ہے، جس میں tehran کی مصالحہ کاری سے لے کر ہورموز کے تنگے کی بحالی اور امریکہ کی تیل پر پابندیاں شامل ہیں۔ اس معاہدے کے مکمل منصوبے کے حوالے سے، دونوںаб Squad کی منظوری کے 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدہ پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ مفاہمت نامہ دونوں ملکوں کے درمیان روابط میں فلاح و بہتریiterator لانے اور middle east میں استحکام کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ حسب مفاہمت نامہ کے بنیادیigkeiten%% * ایران فوراً ہورموز کے تنگے کو تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھول دے گا، جبکہ America ایران ی بندرگاہوں پر اپنا بحری پابندی ختم کرے گا۔ امریکی بحری پابندی کے خاتمے کا عمل签署 کے بعد فوری طور پر شروع ہوگا اور 30 دنوں کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ * حتمی معاہدے کے بعد، امریکہ اور袜袜允許 apanel Sanctions کو منظور شدہ شیڈول کے مطابق有针对地 ختم کیا جائے گا۔ * امریکہ اپنی تیل میں پابندیوں کی شرط期限内 ایک معینہ مدت کے لیے معاف کرے گا، جس سے tehran کا تیل فروخت کرنے اور آمدنی حاصل کرنے کی اجازت ملے گی۔ * washingtonپنجاب اپنے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ منسلک کر کے ایران کی بحالی اور ترقی کا منصوبہ تیار کرے گا، جس پر tehran کے ساتھ 60 دنوں کے اندر گفتگو اور اتفاق کیا جائے گا۔ * حتمی معاہدے کا انتظار میں، ایران اپنے مصالحہ کا منصوبہ موجودہ حیثیت برقرار رکھے گا اور زائد یورینیم انRICHSMENT اور مصالحہ مراکز کی توسیع سے گریز کرے گا۔ * america ایران کو اپنے سرزمین پر زیادہ蛋黄率 یورینیم کے ذخیرے کو کم کرنے کی اجازت دے گا، جو آیندہ جامع معاہدے کے تحت ہوگا۔ * ایران کے مصالحہ پروگرام، یورینیم انRICHSMENT سرگرمیوں اور زیادہ蛋黄率 یورینیم کے ذخیرے کو سنبھالنے کے طریقوں پر 60 دنوں کے اندر گفتگو ہوگی اور حتمی معاہدے میں ان کے معاملات طے کیے جائیں گے۔ یہ مفاہمت نامہ دونوں ممالک کے درمیان sensitive को मोڈرز کی rekati 중에서 ایک اہم قدم ہے۔ America کی جانب سے پابندیوں ریلیف اور ایران کی جانب سے ہورموز کے تنگے کی بحالی global تجارت اور oils ki قیمتوں پر مستقل اثرانداز ہو سکتے ہیں۔ middle east میں امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی tolerate میں اضافہ مستقبل کے لیے خطے کے استحکام کے لیے مثبت ہوگا، اگرچہ اس کی حقیقی کامیابی میں مش青年性 اور عالمی سطح پر دیگر ممالک کے ردعمل کا بھی کردار ہوگا۔ حقیقی constitutional विरोधین کی جانب سے کچھ ہونے والے معاہدے کو عالمی匆匆 انتظامیہ اور کچھ خطے کے ممالک نے خوش آئیدین ظاہر کیا ہے، جبکہ others اس میں ملوث شروعاتی احساسات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ، ایران کی جانب سے مصالحہ کے معاملات پر 60 دنوں کے اندر بات چیت کی گارنٹی world community میں اعتماد بڑھانے کےلیے اہم ہے۔ ہورموز کے تنگے کےē开放性 اور امریکی بحری پابندیوں کے خاتمے کا انفرادی反响 global oils کی provision کے ساتھ ساتھ line gallon میں مستقل ہے اور اسی طرح united nations کی釣法 کے تحت پابندیوں کے خاتمے کا عمل بھی δι赢 t嬉 detailed طریقے سے طے کیا جائے گا.
ایک ایرانی اہل مقامی نے Reuters کو بتایا کہ امریکا کے ساتھ مفاہمت نامہ کے حتمی ڈرافٹ میں شمولیت کے معاملات کا ایک وسیع usher شامل ہے، جس میں tehran کی مصالحہ کاری سے لے کر ہورموز کے تنگے کی بحالی اور امریکہ کی تیل پر پابندیاں شامل ہیں۔ اس معاہدے کے مکمل منصوبے کے حوالے سے، دونوںаб Squad کی منظوری کے 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدہ پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ مفاہمت نامہ دونوں ملکوں کے درمیان روابط میں فلاح و بہتریiterator لانے اور middle east میں استحکام کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ حسب مفاہمت نامہ کے بنیادیigkeiten%% * ایران فوراً ہورموز کے تنگے کو تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھول دے گا، جبکہ America ایرانی بندرگاہوں پر اپنا بحری پابندی ختم کرے گا۔ امریکی بحری پابندی کے خاتمے کا عمل签署 کے بعد فوری طور پر شروع ہوگا اور 30 دنوں کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ * حتمی معاہدے کے بعد، امریکہ اور袜袜允許 apanel Sanctions کو منظور شدہ شیڈول کے مطابق有针对地 ختم کیا جائے گا۔ * امریکہ اپنی تیل میں پابندیوں کی شرط期限内 ایک معینہ مدت کے لیے معاف کرے گا، جس سے tehran کا تیل فروخت کرنے اور آمدنی حاصل کرنے کی اجازت ملے گی۔ * washingtonپنجاب اپنے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ منسلک کر کے ایران کی بحالی اور ترقی کا منصوبہ تیار کرے گا، جس پر tehran کے ساتھ 60 دنوں کے اندر گفتگو اور اتفاق کیا جائے گا۔ * حتمی معاہدے کا انتظار میں، ایران اپنے مصالحہ کا منصوبہ موجودہ حیثیت برقرار رکھے گا اور زائد یورینیم انRICHSMENT اور مصالحہ مراکز کی توسیع سے گریز کرے گا۔ * america ایران کو اپنے سرزمین پر زیادہ蛋黄率 یورینیم کے ذخیرے کو کم کرنے کی اجازت دے گا، جو آیندہ جامع معاہدے کے تحت ہوگا۔ * ایران کے مصالحہ پروگرام، یورینیم انRICHSMENT سرگرمیوں اور زیادہ蛋黄率 یورینیم کے ذخیرے کو سنبھالنے کے طریقوں پر 60 دنوں کے اندر گفتگو ہوگی اور حتمی معاہدے میں ان کے معاملات طے کیے جائیں گے۔ یہ مفاہمت نامہ دونوں ممالک کے درمیان sensitive को मोڈرز کی rekati 중에서 ایک اہم قدم ہے۔ America کی جانب سے پابندیوں ریلیف اور ایران کی جانب سے ہورموز کے تنگے کی بحالی global تجارت اور oils ki قیمتوں پر مستقل اثرانداز ہو سکتے ہیں۔ middle east میں امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی tolerate میں اضافہ مستقبل کے لیے خطے کے استحکام کے لیے مثبت ہوگا، اگرچہ اس کی حقیقی کامیابی میں مش青年性 اور عالمی سطح پر دیگر ممالک کے ردعمل کا بھی کردار ہوگا۔ حقیقی constitutional विरोधین کی جانب سے کچھ ہونے والے معاہدے کو عالمی匆匆 انتظامیہ اور کچھ خطے کے ممالک نے خوش آئیدین ظاہر کیا ہے، جبکہ others اس میں ملوث شروعاتی احساسات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ، ایران کی جانب سے مصالحہ کے معاملات پر 60 دنوں کے اندر بات چیت کی گارنٹی world community میں اعتماد بڑھانے کےلیے اہم ہے۔ ہورموز کے تنگے کےē开放性 اور امریکی بحری پابندیوں کے خاتمے کا انفرادی反响 global oils کی provision کے ساتھ ساتھ line gallon میں مستقل ہے اور اسی طرح united nations کی釣法 کے تحت پابندیوں کے خاتمے کا عمل بھی δι赢 t嬉 detailed طریقے سے طے کیا جائے گا
ایران امریکا مفاہمت نامہ ہورموز مصالحہ پابندیوں کی معافی بین الاقوامی تعلقات شارلotta
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