ایران نے امریکا سے مذاکرات کے دوسرے دور کا عندیہ دیا، پاکستان اہم ثالث

ایران کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے ذریعے امریکا سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور اگلے بدھ کو اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور کا امکان ہے۔
ایران نے امریکا کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کے امکان کو واضح کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ پاکستان کے توسط سے دونوں ممالک کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ترجمان ایران ی وزارت خارجہ، اسماعیل بقائی نے تہران میں ایک پریس بریفنگ کے دوران اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو چکا ہے اور ایران ی وفد کی پاکستان سے واپسی کے بعد بھی دونوں ممالک کے درمیان پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بدھ کو
پاکستان ایک بار پھر ان اہم مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا کہ پاکستان کے ذریعے امریکا سے پیغامات کا تبادلہ اتوار سے جاری ہے۔ ایرانی حکام کو پاکستانی ثالثوں کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات میں ایران کو امریکا کے ساتھ جنگ میں ہونے والے نقصانات کے ازالے، جنگ کے خاتمے اور ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے جیسے اہم موضوعات پر بات چیت ہوئی ہے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے خطے میں کسی قسم کی مداخلت قبول ہے۔ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے مزید واضح کیا کہ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے یہ مذاکرات جنگ بندی کے حوالے سے ہوں گے۔ اسماعیل بقائی نے ایران کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ ایران کا محاصرہ نہیں کیا جا سکتا اور امریکا کا یہ اقدام جنگ بندی کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے قتل کی کوشش کا الزام امریکا کے سر ہے، جسے ان کے ریکارڈ پر ایک بدنما داغ قرار دیا گیا۔ اس موقع پر امریکا کی طرف سے کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری پر 10 ملین ڈالر انعام کے اعلان اور اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کے اختتام کی خبروں کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ تمام پیش رفت خطے میں جاری کشیدگی اور بین الاقوامی تعلقات میں نمایاں تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے یہ مذاکرات ایک ایسے نازک مرحلے پر منعقد ہو رہے ہیں جب خطے میں امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ایران اور امریکا کے درمیان براہ راست رابطے کے فقدان کے باعث پاکستان جیسے دوست ملک کا کردار نہایت اہم ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل بھی پاکستان نے کئی عالمی تنازعات میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور اس کی اس کوشش کو بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا ہے۔ ان مذاکرات کا اصل مقصد جنگ بندی کو یقینی بنانا اور اس کے بعد کے مراحل میں سفارتی حل تلاش کرنا ہے۔ ایران کے موقف کے مطابق، اسے ماضی میں جنگ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ بھی چاہیے اور اس پر عائد پابندیوں کو فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ ان مطالبات کا яким نتائج سامنے آتے ہیں، یہ دیکھنا اہم ہوگا۔ اسماعیل بقائی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ایران اپنی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے معاملے پر کسی بھی قسم کی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تمام فریقین کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایران اپنے دفاعی حقوق کو محفوظ رکھنے کا حق رکھتا ہے اور کسی بھی بیرونی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ترجمان نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ امریکا ان مذاکرات کے دوران تعمیری رویہ اختیار کرے گا اور جنگ بندی کے امکانات کو تقویت ملے گی۔ مذاکرات کے دوران جنگ بندی کا مطالبہ ایران کی جانب سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران تنازعات کے پرامن حل کا خواہاں ہے، لیکن اپنے مفادات کے تحفظ کے ساتھ۔ پاکستان کا ثالث کے طور پر کردار مزید اس صورتحال کو اہم بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ خطے کی صورتحال کو معمول پر لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا اختتام اور امریکا کی جانب سے کتائب حزب اللہ کے سربراہ پر انعام کا اعلان بھی خطے میں جاری کشیدگی کو بڑھانے والے عناصر ہیں۔ ان تمام واقعات کے تناظر میں، ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کا دارومدار دونوں ممالک کی لچک اور باہمی اعتماد پر ہوگا۔
ایران امریکا مذاکرات پاکستان جنگ بندی