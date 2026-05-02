ایران میں جنگ کے دوران گرائے گئے امریکی اور اسرائیلی بموں کو ناکارہ بناتے ہوئے پاسدارانِ انقلاب کے 14 اہلکار شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ تہران کے قریب زنجان شہر میں پیش آیا۔
ایران میں حالیہ دنوں میں ایک المناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں پاسدارانِ انقلاب کے 14 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ تہران کے شمال مغرب میں واقع شہر زنجان کے قریب پیش آیا، جہاں جنگ کے دوران گرائے گئے امریکی اور اسرائیل ی بموں کو ناکارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق، ایران میں جنگ کے دوران امریکا اور اسرائیل نے متعدد بم برسائے تھے جن میں سے کچھ زمین میں دب گئے تھے۔ جنگ بندی کے بعد، پاسدارانِ انقلاب نے ان علاقوں کو کلیئر کرنے کا آپریشن شروع کیا تاکہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق، شہید ہونے والے اہلکار علاقے کو صاف کرنے کے لیے ڈیمائننگ آپریشن میں مصروف تھے جب اچانک کچھ بم پھٹ گئے۔ ان بموں میں کلسٹر بم اور فضائی بارودی سرنگیں شامل تھیں جو جنگ کے دوران گرائی گئی تھیں۔ جنگ ی آلات و ساز و سامان کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے ہتھیار اکثر فوری طور پر نہیں پھٹتے اور بعد میں انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں ناکارہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ کے خاتمے کے باوجود میدانِ جنگ میں بچ جانے والا اسلحہ اب بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ 7 اپریل سے امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی جاری ہے، اور اس جنگ بندی کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے پاسدارانِ انقلاب نے علاقے کو کلیئر کروانے کا آپریشن شروع کیا تھا۔ تاہم، یہ واقعہ جنگ بندی کے دوران ایران کا اب تک کا سب سے بڑا جانی نقصان قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ایران ی سیکیورٹی ادروں کے قریب سمجھے جانے والی نور نیوز ویب سائٹ نے تصدیق کی ہے کہ جاں بحق ہونے والے اہلکار پاسدارانِ انقلاب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ واقعہ ایران کی داخلی سلامتی اور سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ حکومت نے شہید ہونے والے اہلکاروں کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کے لیے بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس واقعہ کے بعد، ایران میں جنگ کے دوران گرائے گئے ہتھیاروں کو ناکارہ بنانے کے لیے سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے آپریشنز انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور ان میں مہارت اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایران کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی تعاون سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اس واقعہ کے علاوہ، ایران کے سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای نے یوم مزدور پر ایک پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے ملک کے ہر مزدور کو دشمنوں سے معاشی جنگ لڑنے کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسری جانب، ایران نے آبنائے ہرمز کے مکمل کنٹرول کا حق فطری قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حق صرف ان کا ہے۔ یہ بیان علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ موقف اس وقت سامنے آیا ہے جب کہ علاقائی طاقتوں کے درمیان کشیدگی موجود ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ کے طور پر، ہم ایران میں پیش آنے والے اس المناک واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہیں اور شہید ہونے والے اہلکاروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایران جلد از جلد اس مشکل وقت سے نکل جائے گا اور ملک میں امن و استحکام قائم ہوگا۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے، ہم تمام قارئین کو اس واقعہ کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور آئندہ بھی تمام اہم خبریں اور حالات حاضرہ کی معلومات فراہم کرتے رہیں گے.
بنگلہ دیش نے بوئنگ سے 14 طیارے خریدنے کا معاہدہ کیابنگلہ دیش نے بوئنگ سے 14 طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا جو 3.7 بلین ڈالر کی قدر کا ہے۔ یہ بنگلہ دیشی ایئر لائنز کے لیے سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ 2024 کے انقلاب کے بعد کی حکومت نے کیا تھا۔ بوئنگ سے خریدے جانے والے طیاروں میں 8 بوئنگ 787-10، 2 بوئنگ 787-9 اور 4 بوئنگ 737-8 شامل ہیں۔
پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ: عدالتِ عالی میں چیلنجایک درخواست میں پٹرولیم کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ کو غیر منصفانہ اور آئین کی دفعات 3، 9 اور 14 کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے حکومت سے خلیج ممالک سے سستی ایندھن حاصل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 200 روپے فی لیٹر مقرر کرنے کی استدعا کی ہے۔
پنجاب کی بچت کی شرح میں نمایاں اضافہ، وفاقی حکومت سے تجاوزپنجاب کی مجموعی قومی اور صوبائی بچت کی شرح 20.7 فیصد تک پہنچ گئی ہے، جو وفاقی حکومت کی شرح 14 فیصد سے زیادہ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بہتری مالی نظم و ضبط اور بہتر اقتصادی حکمرانی کا نتیجہ ہے۔
14 Iran soldiers killed in demining operationFourteen soldiers were killed during operations to defuse unexploded ordnance in Iran's northwestern Zanjan province, local media reported. 'Today, during one of these missions, 14 of these dedicated forces were martyred and 2 were injured,' Fars news agency reported on Friday, citing the Revolutionary Guards.
لاہور: فلیٹ میں خاتون سمیت دو بچے فائرنگ سے قتل، ملزم کی خود کو گولی مار کر خودکشیجاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت عائشہ کے نام سے ہوئی جبکہ بچوں میں 14 سالہ مصفیرا اور 12 سالہ منیب شامل ہیں
