ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہ ای نے اعلیٰ اضافہ یورینیم ملک سے باہر نہ بھیجنے کا حکم جاری کیا ہے۔

صدر ڈونلڈ ٹرمپجوہری معاہدےایران امریکا کے درمیان جنگ بندی
📆21/05/2026 7:31 pm
📰arynewsud
ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہ ای نے اعلیٰ اضافہ یورینیم ملک سے باہر نہ بھیجنے کا حکم جاری کیا ہے۔ یہ اقدام تہران کے موصولے کوسخت کرنا اور امریکا اسرائیل سےجنگ ختم کرنے کے لئے مشکل پیش آتی ہے۔

ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہ ای نے اعلیٰ adăugہ یورینیم ملک سے باہر نہ بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق سپریم لیڈر نے حکم دیا ہے کہ اعلیٰ اضافہ یورینیم کو ملک سے باہر نہ بھیجا جائے۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر کے فیصلے نے تہران کے موقف کوسخت کر دیا ہے جس سے امریکا اسرائیل سےجنگ ختم کرنے میں مشکل پیش آسکتی ہے۔ ایرانی حکام کو شک ہے یہ جنگ بندی امریکا کی چال ہے کیونکہ یورینیم باہر بھیجنے سے ایران امریکا اور اسرائیل کے سامنے کمزور ہو گا۔امریکا نے ایران کو 25 ارب ڈالر کے اثاثوں کی واپسی اور 3.

67 فیصد یورینیم اضافی کی پیش کر دی ہے۔ ایرانی سیاسی مبصر علی گولہاکی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا نے ایران کو ایک نئی تجویز پیش کی، جس میں پچیس ارب ڈالر کے منجمد اثاثے جاری کرنے، تین اعشاریہ سڑھائی فیصد یورینیم اضافی کی اجازت اور محدود مدت کے لیے ایرانی تیل کی فروخت کی سہولت شامل ہے۔ ایکس پر بیان میں علی گولہاکی نے لکھا امریکا چاہتا ہے جنگ کے خاتمے، آبنائے ہرمز کی بحالی، پابندیوں میں نرمی اور جوہری اقدامات سے متعلق تمام نکات پر ایک ساتھ اتفاق کیا جائے، جب کہ ایران کا مطالبہ ہے کہ ان اقدامات پر تیس دن میں عمل درآمد اور تصدیق کے بعد ہی جوہری مذاکرات آگے بڑھائے جائیںگیے

صدر ڈونلڈ ٹرمپ جوہری معاہدے ایران امریکا کے درمیان جنگ بندی

 

