ایران نے اسرائیل سے مبینہ تعلقات کے جرم میں ایک شخص کو سزائے موت دی

ایرانی عدلیہ نے بدھ کے روز ایک شخص کو سزائے موت دی جس پر اسرائیل کی موساد جاسوسی ایجنسی سے تعلقات کا الزام تھا۔ یہ شخص ایرانی جوہری توانائی تنظیم میں کام کرتا تھا۔
ایران نے بدھ کے روز ایک ایسے شخص کو سزائے موت دی جس پر اسرائیل کی موساد جاسوسی ایجنسی سے تعلقات کا الزام تھا۔ عدلیہ نے بتایا کہ یہ شخص ایران ی جوہری توانائی تنظیم میں کام کرتا تھا۔ دو غیر ملکی این جی اوز نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ مہدی فرید کی موت کی سزادی جانے کی خبر حقوق انسانی تنظیموں میں تشویش کی لہر دوڑا گئی ہے، کیونکہ یہ حالیہ دنوں میں ہونے والی سزاؤں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا حصہ ہے۔ عدلیہ کی جانب سے چلنے والی ویب سائٹ میزان آن لائن کے مطابق، مہدی فرید کو 'دہشت گرد جاسوسی سروس موساد کے ساتھ وسیع تعاون' کرنے کے جرم میں سزائے موت دی گئی۔ اس جرم کو 'زمین میں فساد پھیلانے' کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو کہ ایران میں سزائے موت کا باعث بننے والا ایک سنگین جرم ہے۔ ناروے میں مقیم این جی او ایران ہیومن رائٹس، جو ایران میں سزاؤں پر نظر رکھتی ہے، نے بتایا کہ فرید کو مئی 31، 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا جب وہ ایران کی جوہری توانائی تنظیم میں کام کر رہے تھے۔ ابتدائی طور پر انہیں 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن جولائی 2025 میں ایک نئے مقدمے میں، اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزامات پر انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ امریکہ میں مقیم ہیومن رائٹس ایکٹوسٹس نیوز ایجنسی (HRANA) نے بھی بتایا کہ فرید، جو 55 سال کے تھے، جوہری توانائی تنظیم کے ملازم تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نیا مقدمہ پراسیکیوٹر کی اپیل کا نتیجہ تھا۔ مارچ 19 سے، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے درمیان، ایران ی حکام نے پہلے ہی اس سال کے شروع میں ہونے والے بڑے احتجاجات سے متعلق الزامات پر آٹھ مردوں کو سزائے موت دی ہے اور ایک اور آٹھ مردوں کو سزائے موت دی ہے جو پیپلز مجاہدین (MEK) کے رکن تھے، جو ایران میں ممنوعہ ایک اپوزیشن گروپ ہے۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزامات میں ایک ایران ی-سویڈش شہری کو بھی سزائے موت دی ہے۔ MEK کے دو ارکان کو بھی اسی طرح کے جاسوسی کے الزامات پر سزائے موت دی گئی، جس الزام کو گروپ نے بے معنی قرار دیا ہے۔ HRANA کے مطابق، 'جنگ کے آغاز کے بعد سے، سزائے موت کے احکامات کا نفاذ ایک نئے اور تشویشناک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، جو سیاسی اور سکیورٹی الزامات والے قیدیوں پر مکمل توجہ اور سزاؤں کے نفاذ میں واضح تیزی سے نشان زد ہے۔' میزان نے کہا کہ فرید، سول ڈیفنس باڈی، Passive Defence Organisation میں ایک مینیجر تھے، جس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس بات کی تردید کی کہ ان کا وہاں 'کوئی رکنیت، ذمہ داری یا عہدہ' تھا۔ ایران ی حکام نے خبردار کیا ہے کہ جو کوئی بھی اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کا ثابت ہوگا اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ جون 2025 میں اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ اور حالیہ امریکہ- اسرائیل جنگ کے دوران ہدف بنائے گئے حملوں میں کئی اعلیٰ عہدیدار ہلاک ہوئے، بشمول سپریم لیڈر علی خامنہ ای، جو فروری 28 کو، موجودہ تنازع کے پہلے دن ہلاک ہوئے تھے۔ یہ واقعہ ایران کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ ایران نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور اسرائیل سے انتقام لینے کا عہد کیا۔ اس کے بعد سے، ایران نے اپنی سکیورٹی فورسز کو مزید مضبوط کیا ہے اور ملک میں جاسوسی کے خلاف سخت اقدامات کیے ہیں۔ یہ سزائیں ایران کی جانب سے اپنی قومی سلامتی کی حفاظت اور اسرائیل کے ساتھ کسی بھی تعاون کو روکنے کے عزم کا اظہار ہیں۔ تاہم، حقوق انسانی تنظیموں نے ان سزاؤں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہیں سیاسی مخالفین کو خاموش کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایران پر بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے اصولوں کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ واقعہ علاقائی کشیدگی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے اور ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کو بڑھا سکتا ہے.
