ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ کے پلیٹ فارم پر آتشزدگی، تحقیقات شروع
ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ کے ایک پلیٹ فارم پر آگ بھڑکنے کے بعد حکام نے قابو پانے کا دعویٰ کیا ہے۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ کے ایک پلیٹ فارم پر آگ بھڑک اٹھی، جس پر حکام کے مطابق قابو پا لیا گیا ہے۔ ایران ی خبر رساں ادارے فارس کے مطابق ایران کے نائب وزیر پیٹرولیم نے بتایا کہ آگ منگل کے روز اس گیس فیلڈ کے ایک پلیٹ فارم پر لگی تھی، جسے بعد ازاں بجھا دیا گیا۔
حکام نے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ابتدائی طور پر گیس لیکیج یا آپریشن کے دوران پیش آنے والے کسی حادثے کو آتشزدگی کی ممکنہ وجوہات قرار دیا جا رہا ہے۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
متاثرہ پلیٹ فارم کی یومیہ گیس پیداوار کتنی ہے
رپورٹ کے مطابق آگ سے متاثرہ پلیٹ فارم سے روزانہ 1 کروڑ 45 لاکھ مکعب میٹر گیس پیدا ہوتی ہے۔ یہ پیداوار جنوبی پارس گیس فیلڈ کی مجموعی یومیہ پیداوار کا حصہ ہے۔
جنوبی پارس گیس فیلڈ کی مجموعی یومیہ پیداوار 70 کروڑ مکعب میٹر بتائی گئی ہے۔ اس تناظر میں ایک پلیٹ فارم کا متاثر ہونا اس بڑے نظام کی پیداواری صلاحیت پر براہ راست اثر ڈال سکتا ہے۔
جنوبی پارس دنیا کا سب سے بڑا آف شور قدرتی گیس ذخیرہ ہے۔ ایران اس ذخیرے کو قطر کے ساتھ مشترکہ طور پر استعمال کرتا ہے، اور قطر میں اسی ذخیرے کو نارتھ ڈوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔
مشترکہ گیس ذخیرے میں کتنی قابلِ استعمال گیس موجود ہے
رپورٹ کے مطابق ایران اور قطر کے مشترکہ گیس ذخیرے میں تقریباً 1800 ٹریلین مکعب فٹ قابلِ استعمال گیس موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ مقدار دنیا کی 13 سالہ ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔
گیس ایکسپورٹنگ کنٹریز فورم کے اعداد و شمار کے مطابق ایران نے 2024 میں مجموعی طور پر 276 ارب مکعب میٹر گیس پیدا کی۔ اس میں سے 94 فیصد گیس ملک کے اندر استعمال ہوئی۔
اس اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ ایران کی گیس پیداوار کا بڑا حصہ داخلی ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جنوبی پارس میں کسی بھی تکنیکی خرابی یا حادثے کے اثرات اسی وجہ سے ملکی توانائی کے نظام کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں۔
آگ کی وجوہات اور تحقیقات کا اگلا مرحلہ
حکام کے مطابق آگ کی وجوہات کا تعین تحقیقات کے بعد ہی ممکن ہو گا۔ فی الحال گیس لیکیج اور آپریشن کے دوران پیش آنے والے حادثے کو ممکنہ وجوہات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
نائب وزیر پیٹرولیم کی جانب سے دی گئی معلومات کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ تحقیقات کے نتائج سامنے آنے تک آگ لگنے کی اصل وجہ کے بارے میں کوئی حتمی بیان جاری نہیں کیا گیا۔
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