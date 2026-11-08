ایرانی وزیر خارجہ کی امریکا کو وارننگ: جنگ کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکا کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر جنگ دوبارہ مسلط کی گئی تو ایران بھرپور جواب دے گا اور خطے میں امریکی اہداف نشانے پر ہوں گے۔
ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکا کو سخت لہجے میں خبردار کیا ہے کہ اگر خطے میں جنگ کی صورتحال دوبارہ پیدا کی گئی تو ایران اس کا دندان شکن جواب دینے کے پورے پابند ہے۔ تہران نے واضح کیا ہے کہ اس بار امریکا کو اس کے مفادات اور اہداف بھی خطرے کا شکار ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ عباس عراقچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی پوسٹ میں یہ مؤقف اپناتے ہوئے کہا کہ امریکی ووٹرز نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اب وائٹ ہاؤس کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔
سفارتی تجویز اور جنگی ردعمل کا تناظر
ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی وضاحت کی کہ ایران کی جانب سے پیش کردہ سفارتی تجویز اب بھی موجود ہے جس کے تحت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کی شرائط پوری ہونے پر مثبت پیش رفت ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کسی بھی جارحیت کو نظرانداز نہیں کرے گا اور اگر امریکا نے دوبارہ جنگ کا انتخاب کیا تو ایران بھرپور مزاحمت کی صلاحیت رکھتا ہے۔Also readShocking death of TV anchor Rabia Ahsan puts husband under police investigation
عراقچی نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران کی جانب سے پیش کردہ یہ تجویز ابھی بھی برقرار ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایران سفارتی حل کا خواہاں ہے۔ تاہم انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر امریکی بالادستی اور جارحانہ پالیسیوں سے باز نہیں رہا تو ایران نرم رویہ اختیار نہیں کرے گا۔
عُمان کے معاہدے کی ناکامی اور ہرمز کی صورتحال
ایرانی حکومت نے واضح کیا ہے کہ عُمان کے ساتھ ہونے والا معاہدہ ہرمز کھولنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہران کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ اپنی سختی برقرار رکھے ہوئے ہے۔
امریکا کی جانب سے فوجی آپشن پر زور دیتے ہوئے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر معاہدہ نہ کیا گیا تو فوجی کارروائی کا خطرہ ہے۔ ایران کے 38 پُلوں کو نشانے پر رکھا گیا ہے جو ممکنہ فوجی کارروائی کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی انتباہی نوٹس کے بعد سامنے آئی ہے۔
امریکی اہداف خطے میں ہونے کی خبردار کن اطلاع
عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ امریکی موجودگی صرف فوجی اڈوں تک محدود نہیں ہے بلکہ خطے میں دیگر مقامات پر بھی امریکی اہداف موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام اہداف ایرانی حملوں کی زد میں آ سکتے ہیں جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔
اس بیان کو امریکی حکام کے لیے ایک واضح پیغام قرار دیا جا رہا ہے کہ ایران صرف فوجی اڈوں تک ہی نہیں بلکہ وسیع تر خطے میں موجود امریکی مفادات کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایران اپنی دفاعی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں مصروف ہے۔
متعلقہ واقعات اور بین الاقوامی ردعمل
اس دوران عُمان میں ایک کارگو جہاز میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات نے 22 افراد کو بچایا۔ یہ واقعہ خطے میں سیاحتی اور تجارتی سفر کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔
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عراقچی کے اس بیان کو ایک اہم سفارتی قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایران جنگ کے بجائے سفارتی حل کا خواہاں ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کسی بھی نئی فوجی کارروائی کی صورت میں ایران بھرپور مزاحمت کرے گا۔
امریکہ کو مزید زوال سے بچنا چاہیے اس لیے بالادستی اور جارحانہ پالیسیوں سے باز رہنا چاہیے۔ یہ بات ایران کی جانب سے امریکی حکام کو بھیجے گئے پیغام کا حصہ ہے۔
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