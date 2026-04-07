ایران میں ایک کروڑ سے زائد افراد فوج میں شمولیت کے لیے تیار، ٹرمپ کی دھمکیوں پر سخت ردعمل

امریکی صدر کی دھمکیوں کے بعد، ایرانی عوام نے ملک کے دفاع کے لیے فوج میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایک کروڑ سے زائد افراد نے رجسٹریشن کروائی، جس سے ایرانی عوام کے جوش و جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔
ایران ی عوام نے سر پر کفن باندھ لیا، اور ایک کروڑ سے زائد افراد فوج میں شامل ہونے کو تیار ہو گئے ہیں، حکومت کی جانب سے قومی خودمختاری کے تحفظ کے لیے فوج کا حصہ بننے کی اپیل کے بعد عوام نے غیر معمولی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا ہے۔ گزشتہ رات امریکی صدر کی جارحانہ پریس کانفرنس کے بعد ایران میں عوامی سطح پر شدید ردعمل سامنے آیا، جس میں لاکھوں افراد نے ملک کے دفاع کے لیے امریکا اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے خود کو پیش کیا۔ ایران ی وزیر داخلہ کے مطابق، ممکنہ محاذ آرائی کے پیش نظر گزشتہ دس دنوں میں ایک
کروڑ بیس لاکھ افراد نے رضاکارانہ طور پر رجسٹریشن مکمل کرالی ہے۔ رجسٹریشن میں گزشتہ روز غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا، جو ایرانی عوام کے جذبہ حب الوطنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ حکومت کی اپیل پر عوام نے فوری اور بھرپور ردعمل دیا، اور اس سلسلے میں رجسٹریشن کا عمل تاحال جاری ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے شہریوں کی بڑی تعداد اس میں حصہ لے رہی ہے، جو دفاع وطن کے لیے ان کے گہرے عزم کا مظہر ہے۔\اس صورتحال میں، ایرانی میڈیا نے ایک ویڈیو بھی نشر کی ہے جس میں سیستان سے تعلق رکھنے والے افراد کو جنگی تیاریوں اور ملک کے دفاع کے عزم کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو ایرانی عوام کے مضبوط ارادوں اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیار رہنے کے جذبے کی عکاسی کرتی ہے۔ دوسری جانب، ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس اور منگل کی رات تک ایران کے تمام پل تباہ کرنے کی دھمکی کے بعد ایران کا ردعمل بہت سخت رہا ہے۔ ایرانی حکام نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور امریکی صدر کے اس بیان کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ٹرمپ کی پریس کانفرنس کے بعد ایرانی حکومت نے اپنے شہریوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ ملک کی خودمختاری اور سلامتی کو ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ اس تناظر میں، یہ بات واضح ہے کہ ایرانی عوام اپنے ملک کے دفاع کے لیے متحد اور پرعزم ہیں۔\اس کے علاوہ، امریکی صدر کی جانب سے ایران پر عائد پابندیوں اور اقتصادی دباؤ کے باوجود، ایرانی حکومت نے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں۔ ایران نے امریکی امن منصوبے پر اپنا جواب پاکستان کو پیش کیا ہے، جو خطے میں امن اور استحکام کے لیے اس کے عزم کا اظہار ہے۔ حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں اور کسی بھی بیرونی دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کریں۔ یہ صورتحال ایران کی مضبوطی اور اپنے شہریوں کے حوصلے کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ، خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ایران سے اپنے پائلٹس واپس لانے میں خدا ہماری رہنمائی کر رہا تھا، جو یقیناً ایک اہم پیش رفت ہے۔ اسی طرح، ٹرمپ کی جانب سے ایرانی خزانہ ’’خارگ‘‘ پر توجہ اور اس کے خلاف اقدامات اٹھانے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ مجموعی طور پر، یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ ایران کسی بھی ممکنہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے عوام اپنے ملک کی سلامتی اور خودمختاری کے لیے پرعزم ہیں
