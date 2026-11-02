ایران اور امریکہ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں
ایران اور امریکہ کے درمیان سربراہی سطح پر مذاکرات جاری ہیں جب قطر اور چین امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔
ایران اور امریکہ کے درمیان آٹھ ماہ پرانی جنگ کو ختم کرنے کے لیے سفارتی مذاکرات مسلسل جاری ہیں۔ تہران نے پیر کو تصدیق کی کہ قطر کے ثالثی کی کوششوں کے باوجود ابھی تک کوئی واضح بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے، لیکن دونوں فریقین کے درمیان رابطے برقرار ہیں۔
ایرانی شرائط اور امریکی تجاویز
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ریاستی میڈیا کو دیے گئے بیان میں کہا کہ ثالثوں کے ذریعے مشاورت انتہائی شدت سے جاری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے اپنی شرائط اور تجاویز پیش کر دی ہیں اور اب سب کچھ واشنگٹن کے سیاسی عقل پر منحصر ہے۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
ایرانی سفارتی حکام کا کہنا ہے کہ ستمبر میں پیش کی گئی ایران کی ہدایت نامے پر ابھی بھی بات چیت کا مرکز ہے۔ اس منصوبے میں امریکہ سے ایران کے بندرگاہوں پر بلاک ختم کرنے، ایران کے لیے تیل کی فروخت کی رعایت، اور نئے پابندیوں کی منسوخی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
ایران کے خارجہ وزارتی ترجمان اسماعیل باغی نے بتایا کہ ایران کا سات مرحلہ والا منصوبہ اب مختصر کر دیا گیا ہے تاکہ اسے دو دنوں میں نافذ کیا جا سکے۔ تاہم، نیوکلیر پروگرام پر بات چیت کے لیے ایران کا مؤقف یہی ہے کہ پہلے تمام شرائط پوری ہونی چاہئیں۔
علاقائی اثرات اور عالمی ردعمل
چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے بیجنگ میں ایرانی سیکیورٹی افسر علی باقری کنی سے ملاقات کے بعد کہا کہ تمام فریقین کو ہتھیاروں کے بجائے سیاسی حل پر توجہ دینی چاہیے۔ چین نے عمان کے سلطان حیدم بن طارق السید اور سعودی عرب کے قومی سیکیورٹی ایڈوائزر مشاع بن محمد العیبان سے بھی ملاقاتیں کیں۔
روس نے بھی نئی فوجی کارروائی کی خبروں پر انتہائی فکر کا اظہار کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمر پوٹن نے بھی ایران کے اعلیٰ ترین سیکیورٹی افسر محسن رضائی سے فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے سفارتی کوششوں میں اضافے کی اپیل کی۔
اقوام متحدہ کے مطابق، بحیرہ روم میں قطر کی این این جی ٹینکر پر حملہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے جولائی میں ایسی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ علاقائی توانائی کی سپلائی کے لیے بڑی چیلنج پیش کرتا ہے۔
امریکی انتخاب اور مستقبل کی ممکنہ کارروائیاں
امریکہ میں منگل کو میڈ ٹرم انتخابات ہونے والے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ ایران نے حملے کا خطرہ ظاہر کیا ہے، لیکن امریکہ نئے حملے پر غور کر رہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی حملے کا سخت جواب دے گا۔
اس تنازعے کے باعث تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں تقریباً 4 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تاہم، ایران کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے حملے کا خطرہ معاہدے سے زیادہ ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics