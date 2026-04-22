ایرانی عدلیہ کا امریکی صدر کے دعوے کی تردید: خواتین کو سزائے موت سنائی ہی نہیں گئی

ایرانی عدلیہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ انہوں نے ایران میں 8 خواتین کی سزائے موت منسوخ کروائی۔ عدلیہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ خواتین کو کبھی بھی سزائے موت سنائی ہی نہیں گئی۔
ایرانی عدلیہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک اور بے بنیاد دعوے کو سختی سے رد کردیا ہے۔ امریکی صدر نے حالیہ دنوں میں یہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے ایران پر دباؤ ڈال کر 8 خواتین کی سزائے موت منسوخ کروائی ہے۔ تاہم، ایرانی عدلیہ نے اس دعوے کو مکمل طور پر جھوٹا قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ زیرِ ذکر خواتین کو کبھی بھی سزائے موت سنائی ہی نہیں گئی تھی۔ یہ بیان ایرانی میڈیا کے ذریعے جاری کیا گیا ہے، جس میں عدلیہ کے ترجمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے کی جانے والی یہ باتیں حقیقت سے بہت دور ہیں اور وہ میدان میں اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایران کو امن مذاکرات سے پہلے ان خواتین کو رہا کرنا چاہیے۔ بعدازاں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے دباؤ کے نتیجے میں ان خواتین کی سزائے موت ختم کردی گئی۔ ایرانی عدلیہ نے اس تمام تر بیان کو بے بنیاد اور حقیقت سے عاری قرار دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی صدر نے پہلے بھی ایک غلط دعویٰ کیا تھا اور اس کے باوجود انہوں نے ایک اور جھوٹا بیان جاری کیا ہے۔ یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کافی عرصے سے تناؤ کا شکار ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف مسائل پر اختلافات موجود ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر متعدد پابندیاں عائد کی ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی تعطل کا شکار ہے۔ اس صورتحال میں، پاکستان نے خطے میں قیامِ امن کی کوششوں کو سراہا ہے اور ایران کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کو برقرار رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہوسکتے ہیں۔ یہ مذاکرات پاکستان کی ثالثی کے تحت ہوسکتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی خطے میں اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس معاملے میں مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کم ہوسکے اور خطے میں امن واستحکام قائم ہوسکے۔
