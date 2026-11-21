ایران میں جوہری پالیسی میں تبدیلی کی بحث، چین و روس کی مخالفت
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ چین اور روس ایران کی جوہری پالیسی میں تبدیلی کے مخالف ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تناؤ کے بعد یہ بحث دوبارہ شدت اختیار کر گئی ہے۔
ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری تناؤ کی وجہ سے جوہری پالیسی میں تبدیلی کا معاملہ دوبارہ زیرِ بحث آ گیا ہے۔ ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تصدیق کی ہے کہ ملک کے اندر مختلف حلقے اس نئی پالیسی کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن باضابطہ موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ بحث اس وقت شدت اختیار کرتی ہے جب ایران کی جوہری تنصیبات کو حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا خطے میں جنگ کے امکانات واضح ہوتے ہیں۔
چین اور روس کے ساتھ سفارتی کوششیں
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سرکاری اخبار ایران ڈیلی کو دیے گئے انٹرویو میں واضح کیا کہ چین اور روس ایران کے جوہری نظریے میں تبدیلی کے坚决 طور پر مخالف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک کے ساتھ ایران کے اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے موجود ہیں جو اس پالیسی کے تسلسل کو یقینی بناتے ہیں۔ عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ایک وسیع اور سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے جس پر ملک کے اندر مختلف آرا پائی جاتی ہیں۔Also readDar: India Talks Resumption Depends on New Delhi
سیکورٹی خدشات اور ایٹمی نگرانی کی صورتحال
بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو ایران کے جوہری مراکز تک رسائی دینے سے روکے جانے کی وجہ سکیورٹی خدشات ہیں۔ گزشتہ ہفتے عالمی جوہری ادارے نے ایران پر زور دیا تھا کہ وہ معائنہ کاروں کی واپسی کے لیے بتدریج اقدامات کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ اہم تنصیبات تک رسائی جوہری سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے انتہائی ضروری ہے اور ایران کی موجودہ پالیسی اس نگرانی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔
اسرائیل اور امریکہ کے خلاف خطے میں بڑھتا دباؤ
اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایران کے خلاف نئے حملوں کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ اس جنگ کے دوران ایرانی جوہری تنصیبات کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا جس نے داخلی سطح پر بھی اس بحث کو جنم دیا ہے کہ کیا اب دفاعی ضرورت کے طور پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو اپنایا جانا چاہیے۔ تاہم عباس عراقچی نے تاکید کی کہ اب تک ایران کے جوہری نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور حکومت کا سرکاری مؤقف پہلے کی طرح برقرار ہے۔
حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کی تفصیلات
علاقائی سیکیورٹی کے حوالے سے دیگر خبروں میں یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کی تازہ ترین تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ یہ کارروائیاں براہِ راست ایران کی جوہری پالیسی سے متعلق نہ ہونے کے باوجود خطے کے مجموعی تناؤ کو بڑھا رہی ہیں۔ ان کارروائیوں کے دوران کل 854 فوجی کارروائیاں کی گئیں جن کے نتیجے میں 193 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔
آئندہ کے مراحل اور بین الاقوامی ردعمل کا تجزیہ
ایرانی حکومت کی جانب سے اس بات کی وضاحت کرنا کہ چین اور روس کی حمایت حاصل ہے، یہ اشارہ ہے کہ تہران عالمی دباؤ کے باوجود اپنی موجودہ جوہری پالیسی پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کا دباؤ بڑھنے سے داخلی حلقوں میں اس پالیسی کی حمایت یا تبدیلی کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی اور ایران کے درمیان مذاکرات یا صورتحال کی نوعیت طے کرے گی کہ کیا ایران معائنہ کاروں کو واپس بلاتا ہے یا وہاپس اپنی سخت گیر پالیسی جاری رکھتا ہے۔
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