ایران کے سپریم لیڈر نے امریکی حملوں کی صورت میں جنگ کے پھیلاؤ کا انتباہ دے دیا
ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ نے واضح کیا ہے کہ اگر امریکہ دوبارہ حملے کرتا ہے تو خطے میں جنگ کا دائرہ کار وسیع ہو جائے گا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو درمیانی انتخابات میں شکست کا سامنا ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ نے جمعہ کو ایک تحریری بیان میں سخت لہجے میں کہا ہے کہ اگر ریاستہائے متحدہ امریکہ اپنے حملوں کو دوبارہ شروع کرتا ہے تو مغربی ایشیا میں جاری جنگ کا دائرہ کار نمایاں طور پر وسیع ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی صاف کر دیا کہ واشنگٹن میں ہونے والے درمیانی انتخابات کے نتائج کے بعد امریکی خارجہ پالیسی میں کوئی مثبت تبدیلی متوقع نہیں ہے اور ایران ی قیادت کو اس بات پر یقین نہیں کہ سیاسی تبدیلی دشمنی ختم کر سکتی ہے۔
امریکی انتخابات کا اثر اور ایران کی سخت موقف
ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ نے اپنے بیان میں زور دیا کہ وہ لوگ جو اب بھی امید رکھتے ہیں کہ پارٹی کی تبدیلی یا گروہی اختلافات کے ذریعے 'ہیجمنک سسٹم' (امریکہ) کی رویے میں تبدیلی آئے گی، وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کے سامنے مطابقت پذیر ہونا یا نرمی دکھانا ایران کی قوم کی دشمنی کو ختم نہیں کر سکتا۔Also readپانچ ارب ڈالر کی لاگت سے تیار ہونے والے انڈین بحریہ کے نئے جنگی جہازوں میں خاص کیا ہے؟
مجتمعی خامنہ مارچ مہینے میں اپنے والد اور سابق سپریم لیڈر کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے کے بعد اقتدار سنبھال چکے ہیں۔ وہ اس وقت تک عوامی سطح پر نظر نہیں آئے ہیں اور اپنی پیغامات صرف تحریری شکل میں جاری کر رہے ہیں، جس سے ان کی موجودگی اور حکمت عملی پر سوالیہ نشان کھڑے ہیں۔
امریکی صدر کی شکست اور فوجی دھمکیاں
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو منگل کو ہونے والے درمیانی انتخابات میں سنگین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ان کے جماعت جمهوریہ کانگریس پر کنٹرول کھو دے گی۔ تاہم، ٹرمپ نے اب بھی نئے فوجی حملوں کا حکم دینے کی مکمل اختیار برقرار رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ایران اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ تیز کرنے کی دھمکی دی تھی۔
ٹرمپ نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں تسلیم کیا کہ ایران کے معاملے نے ان کی جماعت کو ووٹرز کے ووٹ حاصل کرنے میں مشکل پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ 'مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک حصہ ایران تھا، لیکن ساتھ ہی لوگوں نے میری کامیابیوں کی اہمیت کو سمجھا۔' ان کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی ایک یا دو ہدف، بشمول مرکزی ایران میں 'پک ایکس ماؤنٹین' نامی مشکوک نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔
دیگر اہم شخصیات کا ردعمل اور سفارتی کوششیں
ایران کے چیف نیگوشی ایٹر محمد باقر قلیباف نے ٹویٹر (ایکس) پر لکھا کہ امریکی عوام نے درمیانی انتخابات میں جنگ کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'وجدان یا رہائش کی لاگت، امریکیوں نے جنگ کے خلاف NO کہا، اور ہم اس پیغام کی حمایت کرتے ہیں۔' انہوں نے مزید تنبیہ کی کہ اگر امریکی حکومت عوامی خواہشات کے خلاف بین الاقوامی مفادات کی خدمت کرتی ہے تو ایران کا جواب 'نائٹ میئر' (خواب کی رات) جیسا ہوگا۔
ایران کے عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی اجئی نے بھی انتخابات کے نتائج کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ فوجی اور سیاسی دونوں لحاظ سے شکست کھا چکے ہیں۔ دوسری جانب، ایران کے صدر مسعود پیژشکیان نے منگل کو بتایا کہ ان کی حکومت اب بھی مذاکرات کے ذریعے بحران حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سپریم لیڈر نے انہیں پہلے ممنوعہ سمجھے جانے والے معاملات پر مذاکرات کے لیے نئی اختیارات دیے ہیں۔
خطے میں صورتحال اور مستقبل کے اقدامات
قطر کے وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بتایا کہ دونوں فریقین فی الحال پیش کردہ تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چین نے بھی Wednesday کو واضح کیا کہ میزبان ممالک کے ساتھ سفارتی کوششوں میں کسی بھی دورے کی واپسی سے بچنا اولویت ہے۔
اس تنازعہ کا آغاز فروری میں ہوا تھا جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کیے تھے۔ چند ماہ سے یہ صورتحال جامد ہے، لیکن امریکہ نے منگل کو خلیج ہرمز میں قشم جزیرے پر حملہ کیا تھا، جہاں ایرانی میڈیا نے پانچ دھماکوں کی اطلاع دی تھی۔ ٹرمپ نے اسے 'چھوٹا حملہ' قرار دیا لیکن کہا کہ وہ مکمل جنگ کے بغیر بھی اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔
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