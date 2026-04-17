ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کو کمزور کرنے کی کوششیں ناکام ہوئی ہیں اور ملک پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا ہے۔ انہوں نے عوام کے اتحاد اور سیکورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا اور امریکی دعووں کو مسترد کیا۔
صدر مسعود پیزشکیان نے کہا ہے کہ جو دشمن حکومت کو گرانے کے خواب دیکھ رہے تھے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ کہ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرا ہے۔ ایران ی سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ مخالف قوتوں کا خیال تھا کہ حکومت کو چند دنوں میں گرایا جا سکتا ہے، لیکن ایران ی عوام اور سیکورٹی فورسز کے عزم نے ایسے تمام قیاس آرائیوں کو غلط ثابت کر دیا۔ صدر پیزشکیان نے بیان کیا کہ ایران ی فائٹرز کی بہادری نے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ ایران پر آسانی سے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا اور
نہ ہی اسے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عوامی ردعمل کو بے مثال قرار دیا اور کہا کہ شہریوں نے مشکل وقت میں قابل تحسین اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان دعووں کو بھی مسترد کیا کہ ایران سے آنے والی عوامی ویڈیوز مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ یا من گھڑت ہیں، اور اسے حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ زمینی حقائق ایسے دعووں کی واضح طور پر تردید کرتے ہیں۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ ملک کی قیادت کی بروقت رہنمائی نے مشکل حالات سے نکلنے میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ کہ ایران نے اس صورتحال سے وقار اور عزت کے ساتھ نکلا ہے۔ انہوں نے لبنان میں جنگ بندی میں مدد دینے والی سفارتی کوششوں کو بھی اجاگر کیا، اور اسے علاقائی استحکام کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا۔ صدر مسعود پیزشکیان نے اپنے ایک بیان میں اس بات پر زور دیا کہ ایران کے دفاعی دستوں کی جانب سے دکھائی جانے والی جرات اور بہادری نے عالمی برادری کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ ایرانی قوم کو آسانی سے دباؤ میں لایا یا مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو عناصر ایران کی داخلی صورتحال کو کمزور اور حکومت کو گرانے کے منصوبے بنا رہے تھے، وہ اپنی سازشوں میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ صدر نے اس امر کی نشاندہی کی کہ موجودہ حالات نے ایران کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور مستحکم بنایا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، صدر پیزشکیان نے بتایا کہ مختلف مخالف گروہوں اور قوتوں کا یہ گمان تھا کہ ایرانی حکومت کو محض چند دن کے اندر اندر ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایرانی عوام کے عزم، اتحاد اور سیکورٹی فورسز کی مستعدی نے ان تمام توقعات کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ عوامل ہیں جنہوں نے دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنایا اور ملک کی خودمختاری کو محفوظ رکھا۔ صدر پیزشکیان نے خاص طور پر عوام کی جانب سے دیے گئے ردعمل کی تعریف کی اور اسے ایک بے مثال واقعہ قرار دیا۔ ان کے مطابق، ایرانی شہریوں نے انتہائی کٹھن اور نازک حالات میں بھی غیر معمولی اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا، جو کہ کسی بھی قوم کے لیے ایک قابل فخر وصف ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا جن میں انہوں نے ایران سے نشر ہونے والی عوامی ویڈیوز کو مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے تیار کردہ یا من گھڑت قرار دینے کی کوشش کی تھی۔ صدر نے کہا کہ یہ دعوے حقیقت سے بالکل کوسوں دور ہیں اور ان کا مقصد صرف حقائق کو مسخ کرنا اور غلط پروپیگنڈہ پھیلانا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ زمینی حقائق ان تمام دعووں کے برخلاف ہیں اور حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ ایرانی صدر نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ ملک کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے فراہم کی گئی بروقت اور دانشمندانہ رہنمائی نے اس مشکل وقت سے نکلنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکمت عملیوں کے تحت ایران نے اس پورے قضیے سے نہ صرف کامیابی سے نکلنے میں کامیاب ہوا بلکہ اس نے اپنے وقار اور عزت کو بھی برقرار رکھا۔ علاوہ ازیں، صدر پیزشکیان نے لبنان میں جنگ بندی کے حصول میں معاون سفارتی کوششوں کو بھی سراہا۔ ان کے خیال میں یہ پیش رفت خطے میں امن و استحکام کی بحالی کی جانب ایک اہم اور مثبت قدم ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں سابق ورجینیا کے لیفٹیننٹ گورنر جسٹن فیئر فئیر فیکس اور ان کی اہلیہ کی ہلاکت کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، تاہم اس خبر کا براہ راست تعلق صدر پیزشکیان کے بیانات سے نہیں ہے۔ صدر کے بیانات ایران کی داخلی صورتحال اور بیرونی دباؤ کے حوالے سے ہیں، جبکہ جسٹن فیئر فئیر فیکس کا معاملہ ایک الگ نوعیت کا واقعہ ہے۔ یہ تفصیل محض معلومات کی فراہمی کے لیے شامل کی گئی ہے کہ خبر کے آخر میں ایک اور غیر متعلقہ خبر کا ذکر بھی موجود ہے۔
