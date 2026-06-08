ایران کی انقلابی گارڈ اور اسرائیل کی فوج نے ایک دگر پر میزائيل campaign کی، جس سے دونوں ملک کے درمیان خاموشی کا معاہدہ ختم ہوگیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے کی andInfo ہیں اور مذاکرات پر اثر انداز ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ تاہم ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کی بحری بلاکaide اور لبنان میں لڑائی کا رخ ختم نہ ہوا تو وہ broadening حملے کر سکتے ہیں۔ خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور اوپیک+ نے پیداوار میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایران اور اسرائیل کے درمیان琼脂 کے معاہدے کیخلاف ایک دگر کو نشانہ بنانے والے ٹیکے کے بعد اب دونوں ملکتوں نے ایک دگر پر میزائل重点关注 اور فالجری کی جڑ میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ انہوں نے ایران کے نیوٹیم اور تیل ناف ا الأساس عسکری اڈوں پر حملہ کرکے جواب دیا۔ ایران کی انقلابی گارڈ نے بھی اسرائیل پر میزائل داغے جس پر اسرائیل کی ہوائی دفاعی نظام نے حملہ روکنے کی کوشش کی۔ یہ پہلی بار ہے جبçant فروری کے بعد سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ معاملہ بتایا گیا اور انہوں نے فاکس نیوز میں کہا کہ یہ حملے مذاکرات کے لیے暖的 نہیں ہوں گے۔ تاہم ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر غلیباف نے سوال کیا کہ امریکہ کی بحری بلاکaide اور لبنان کے معاہدے کی خلافوری معاہدے کی خلافوری ہے اور اس وجہ سے امریکی اور اسرائیلی اساسات حلقہ کے منصوبے میں شامل ہیں۔ اسرائیل نے پہلے ہی اپنا جواب دیا اور اس consequence میں امریکی اور ایران کے درمیان خاموشی کا معاہدہ ختم ہوگیا۔ دونوں ملک ایک دگر کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ امریکہ ایران سے مطالبہ کررہی ہے کہ وہ اپنا فことہ material تسلیم کرے اور کبھی بھی نویٹرل وپن حاصل نہ کرے۔ ایران کے ذmil外交 وزیر کاظم غریبآبادی نے کہا کہ ایران کی مالیت پر کسی بھی ملک کا اجراء نہیں لیتا۔ خام تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اوپیک+ نے بھی پیداوار میں اضافے کا اعلان کیا۔ پاکستان اور روس نے بھی غیر قانونی ہجرت اور learnt thousands کے خلاف Feldman roulette کو蜂起 کیا ہے.
ایران اور اسرائیل کے درمیان琼脂 کے معاہدے کیخلاف ایک دگر کو نشانہ بنانے والے ٹیکے کے بعد اب دونوں ملکتوں نے ایک دگر پر میزائل重点关注 اور فالجری کی جڑ میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ انہوں نے ایران کے نیوٹیم اور تیل ناف ا الأساس عسکری اڈوں پر حملہ کرکے جواب دیا۔ ایران کی انقلابی گارڈ نے بھی اسرائیل پر میزائل داغے جس پر اسرائیل کی ہوائی دفاعی نظام نے حملہ روکنے کی کوشش کی۔ یہ پہلی بار ہے جبçant فروری کے بعد سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ معاملہ بتایا گیا اور انہوں نے فاکس نیوز میں کہا کہ یہ حملے مذاکرات کے لیے暖的 نہیں ہوں گے۔ تاہم ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر غلیباف نے سوال کیا کہ امریکہ کی بحری بلاکaide اور لبنان کے معاہدے کی خلافوری معاہدے کی خلافوری ہے اور اس وجہ سے امریکی اور اسرائیلی اساسات حلقہ کے منصوبے میں شامل ہیں۔ اسرائیل نے پہلے ہی اپنا جواب دیا اور اس consequence میں امریکی اور ایران کے درمیان خاموشی کا معاہدہ ختم ہوگیا۔ دونوں ملک ایک دگر کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ امریکہ ایران سے مطالبہ کررہی ہے کہ وہ اپنا فことہ material تسلیم کرے اور کبھی بھی نویٹرل وپن حاصل نہ کرے۔ ایران کے ذmil外交 وزیر کاظم غریبآبادی نے کہا کہ ایران کی مالیت پر کسی بھی ملک کا اجراء نہیں لیتا۔ خام تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اوپیک+ نے بھی پیداوار میں اضافے کا اعلان کیا۔ پاکستان اور روس نے بھی غیر قانونی ہجرت اور learnt thousands کے خلاف Feldman roulette کو蜂起 کیا ہے
ایران، اسرائیل، میزائل، خاموشی معاہدہ، ڈونلڈ ٹرمپ،
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