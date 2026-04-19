ایران کا جارحیت پر سخت ردعمل کا عندیہ: عالمی جنگ کا خطرہ

ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے دشمنوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا عزم کیا ہے، جبکہ بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے خبردار کیا ہے کہ امریکی جارحیت ایک نئی عالمی جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے بھی کہا ہے کہ اگر تنازعہ دوبارہ شروع ہوا تو ایران پوری قوت سے جواب دے گا۔
ایران ی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے دشمنوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، جبکہ جنرل رضا نے خبردار کیا ہے کہ امریکی جارحیت ایک نئی عالمی جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اس کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کے نتیجے میں عالمگیر تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ سینئر عہدیداروں نے بڑھتے ہوئے تناؤ کے دوران طاقت کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیاری کا اشارہ دیا ہے۔ اتوار کو 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے
کہا کہ ملک کی بحریہ اپنے دشمنوں کو مزید نقصانات پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اپنی مزاحمت جاری رکھے گا اور اگر دشمنی دوبارہ شروع ہوئی تو فیصلہ کن جواب کا انتباہ دیا۔ آرمی ڈے کے موقع پر ایک پیغام میں، ایرانی رہنما نے ملک کی مسلح افواج کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف ان کی مزاحمت نے عالمی سطح پر ان کے مخالفین کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا ہے۔ علیحدہ سے، بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے خبردار کیا کہ اگر دوبارہ جارحیت مسلط کی گئی تو یہ ایک وسیع جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس ماہ تیار کیے گئے میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے جواب دے گا۔ اور اصرار کیا کہ امریکہ ایران کو اپنی میزائل صلاحیتوں کو بڑھانے سے نہیں روک سکتا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے ایک الگ بیان میں کہا کہ تہران آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا چاہتا ہے، لیکن واشنگٹن پر سفارتی کوششوں کو کمزور کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات پر تنقید کی اور کہا کہ ایران نے نیک نیتی سے مذاکرات میں حصہ لیا لیکن اب محتاط ہے۔ خطیب زادہ نے مزید کہا کہ جسے وہ غلبے کے دور کا خاتمہ قرار دیتے ہیں وہ آچکا ہے اور خبردار کیا کہ اگر تنازعہ دوبارہ شروع ہوا تو ایران پوری قوت سے جواب دے گا۔ ایران کی طرف سے سخت ردعمل کے عندیے بین الاقوامی تعلقات میں تناؤ کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ سپریم لیڈر خامنہ ای کا بیان ایران کے دفاعی عزم کو اجاگر کرتا ہے اور دشمنوں کو واضح پیغام دیتا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ فوج کے یوم پر ان کا یہ بیان، جس میں مسلح افواج کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے، ملک کے اندر عسکری طاقت کے مظاہرے کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو عالمی سطح پر مخالفین کی کمزوریوں کو بے نقاب کرنے کے طور پر پیش کرنا، ایران کی جانب سے اپنی پالیسیوں اور اقدامات کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ بریگیڈیئر جنرل محمد رضا کے میزائل سازی کے حوالے سے بیانات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ کہ ایران اس ماہ تیار کیے گئے نئے میزائلوں سے جواب دے گا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مسلسل بہتر بنا رہا ہے۔ امریکہ کا ایران کی میزائل صلاحیتوں کو محدود کرنے کا ارادہ اور اس کے برعکس ایران کا اسے آزادانہ بنانے کا عزم، دونوں فریقوں کے درمیان ایک اہم تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ یہ صورتحال خطے میں عدم استحکام کو بڑھا سکتی ہے اور مزید فوجی اقدامات کے امکان کو بڑھا سکتی ہے۔ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کے بیانات، آبنائے ہرمز کے حوالے سے، اسٹریٹیجک اہمیت کے حامل ہیں۔ آبنائے ہرمز دنیا کی تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم ترین شاہراہ ہے۔ اس کا کھلا رہنا بین الاقوامی تجارت کے لیے ناگزیر ہے۔ واشنگٹن پر اس کو کمزور کرنے کا الزام لگانا، ایران کی طرف سے اس علاقے میں اپنی دلچسپیوں کے تحفظ کا اشارہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات پر تنقید اور مذاکرات میں ایران کی ابتدائی نیک نیتی لیکن موجودہ احتیاط، بین الاقوامی مذاکرات کے ماحول کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بیانات ایران کی جانب سے اس امر پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ یہ صورتحال عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ایران کے ساتھ بڑھتا ہوا تناؤ، خصوصاً امریکہ کے ساتھ، ایک ایسے منظر نامے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں فوجی تصادم کا امکان ایک حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ یہ خبر عالمی برادری کے لیے ایک انتباہ ہے کہ وہ اس صورتحال کی سنگینی کو سمجھے اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرے۔ خطے میں بدامنی کے اثرات صرف ایران اور اس کے براہ راست مخالفین تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اس کے وسیع تر علاقائی اور بین الاقوامی اثرات مرتب ہوں گے
