ایران امریکہ مذاکرات: اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی کارروائی معطل

ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی سیکیورٹی کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس ہفتے کوئی بھی مقدمہ نہیں سنا جا سکا۔ ریڈ زون کی بندش کے باعث سیکڑوں کیسز التوا کا شکار ہو گئے ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی سیکیورٹی کی وجہ سے اس ہفتے کوئی بھی مقدمہ نہیں سنا جا سکا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریڈ زون کی مسلسل بندش کے باعث عدالتی کارروائی شدید متاثر ہوئی ہے اور عدالت میں ایک بھی سماعت نہ ہو سکی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں سیکڑوں مقدمات التوا کا شکار ہو گئے ہیں۔ پیر سے جمعرات تک عدالتی کام معطل رہنے سے زیر التوا مقدمات کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ہائی کورٹ میں ریڈ زون کی بندش کی وجہ سے اہم مقدمات کی سماعت بھی متاثر ہوئی ہے۔ ان میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت شامل ہے جو 22 اپریل کو طے تھی، لیکن کازلسٹ منسوخ کر دی گئی۔ اسی طرح، اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی روکنے سے متعلق کیس کی سماعت بھی آج مقرر تھی، لیکن ہائی کورٹ کی بندش کے باعث یہ سماعت بھی نہ ہو سکی۔ اس کے علاوہ، کفایت شعاری مہم کے تحت پہلے ہی جمعہ کو جوڈیشل ورک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے عدالتی امور مزید متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال عدالتی نظام پر ایک اضافی بوجھ بن رہی ہے اور شہریوں کو انصاف ملنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وکلا اور مقدمات کے منتظر افراد کو اپنے التوا شدہ کیسز دوبارہ مقرر کروانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عدالت کی بندش کی وجہ سے قانونی کارروائی میں پیش رفت نہ ہونے سے لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ دوسری جانب، اگلے ہفتے ہائی کورٹ کے ججز کے ممکنہ تبادلے کی خبروں کے بعد کیسز کے التوا میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ یہ تبادلے عدالتی نظام میں مزید غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں اور مقدمات کی سماعت میں تاخیر کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں، شہریوں کو فوری انصاف فراہم کرنا ایک بڑا چیلنج بن جائے گا۔ حکومت اور عدالتی انتظامیہ کو اس مسئلے کے حل کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ریڈ زون کی بندش کی مدت کو کم کرنے اور متبادل سیکیورٹی انتظامات کرنے پر غور کیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی، ججز کے تبادلوں کے عمل کو شفاف اور غیر جانبدار بنایا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ، عدالتی کارروائی کو ڈیجیٹلائز کرنے اور کیس مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنانے سے بھی مقدمات کے التوا کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
