ایران کے بڑے سفارتی نمائندے نے امریکہ اور اسرائیل پر علاقائی تنازعات میں جنگ بندی کے معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے بتایا کہ ایران نہ تو صرف مذاکرات پر اور نہ ہی صرف مسلح مقابلے پر منحصر رہے گا بلکہ اپنی زمانت پر دونوں کا توازن برقرار رکھے گا۔
ایران کے اعلیٰ مذاکراتی سرکردہ شخصیت نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں ممالک علاقائی کشیدگی کے بڑھتے ہوئے माहौल میں اعتماد کی تعمیر میں ناکام رہے ہیں۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب مشرق وسطیٰ میں جاری عدم استحکام کے پیشِ نظر سفارتی کوششیں شدید دباؤ میں ہیں۔ گالیبا ف نے اس پیغام کو اپنے ٹیلیگرام چینل پر شائع کرتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بار بار جنگ بندی کے معاہدوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جس نے طویل مدتی استحکام کے کسی بھی امکان کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے "کاغذ پر جنگ بندی کے مساوات کو توڑ دیا ہے اور زمینی سطح پر اس کی مسلسل خلاف ورزی کی ہے"۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران نہ صرف سفارت کاری پر منحصر رہے گا اور نہ ہی صرف مسلح جھگڑے پر؛ بلکہ "اپنے وقت پر لڑائی اور اپنے وقت پر مذاکرات" دونوں کو برابر اہمیت دی جائے گی۔ گالیبا ف نے مزید کہا کہ ایران کا بنیادی مقصد جنگ کا خاتمہ اور مستحکم سیکیورٹی کا قیام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح کیا کہ مخالف فریق کے ساتھ کسی بھی سطح پر اعتماد موجود نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ پر عائد سمندری بلاک ایڈ کے حوالے سے بھی تنقید کی اور کہا کہ ایران اس بلاک ایڈ کو مخالفین کے لیے حکمت عملیاتی نقصان میں بدلنے کی کوشش کرے گا۔ ایران کی پالیسی کو انہوں نے "مزاحمت اور سفارتی مشغولیت دونوں کا امتزاج" قرار دیا، جس میں حالات کے مطابق ردعمل دیا جائے گا۔ مجموعی طور پر یہ بیانیہ ایران ، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری متعدد علاقائی محاذوں پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایران ی حکام نے بار بار مخالفین پر جنگ بندی کے مفاہمت کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے، جس کی وجہ سے مذاکراتی معاہدوں پر یقین کمزور ہو رہا ہے۔ گالیبا ف نے اس بات پر زور دیا کہ میدان میں مسلسل خلاف ورزیوں کی وجہ سے صرف کاغذی جنگ بندی کے معاہدے بے اثر ہو چکے ہیں اور حقیقت میں عملدرآمد کے بغیر سفارت کاری پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان بیانوں سے واضح ہوتا ہے کہ ایران مستقبل میں صرف سفارتی راستے سے نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے مضبوط دفاعی اقدامات بھی اپنائے گا.
ایران کے اعلیٰ مذاکراتی سرکردہ شخصیت نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں ممالک علاقائی کشیدگی کے بڑھتے ہوئے माहौल میں اعتماد کی تعمیر میں ناکام رہے ہیں۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب مشرق وسطیٰ میں جاری عدم استحکام کے پیشِ نظر سفارتی کوششیں شدید دباؤ میں ہیں۔ گالیبا ف نے اس پیغام کو اپنے ٹیلیگرام چینل پر شائع کرتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بار بار جنگ بندی کے معاہدوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جس نے طویل مدتی استحکام کے کسی بھی امکان کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے "کاغذ پر جنگ بندی کے مساوات کو توڑ دیا ہے اور زمینی سطح پر اس کی مسلسل خلاف ورزی کی ہے"۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران نہ صرف سفارت کاری پر منحصر رہے گا اور نہ ہی صرف مسلح جھگڑے پر؛ بلکہ "اپنے وقت پر لڑائی اور اپنے وقت پر مذاکرات" دونوں کو برابر اہمیت دی جائے گی۔ گالیبا ف نے مزید کہا کہ ایران کا بنیادی مقصد جنگ کا خاتمہ اور مستحکم سیکیورٹی کا قیام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح کیا کہ مخالف فریق کے ساتھ کسی بھی سطح پر اعتماد موجود نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ پر عائد سمندری بلاک ایڈ کے حوالے سے بھی تنقید کی اور کہا کہ ایران اس بلاک ایڈ کو مخالفین کے لیے حکمت عملیاتی نقصان میں بدلنے کی کوشش کرے گا۔ ایران کی پالیسی کو انہوں نے "مزاحمت اور سفارتی مشغولیت دونوں کا امتزاج" قرار دیا، جس میں حالات کے مطابق ردعمل دیا جائے گا۔ مجموعی طور پر یہ بیانیہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری متعدد علاقائی محاذوں پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایرانی حکام نے بار بار مخالفین پر جنگ بندی کے مفاہمت کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے، جس کی وجہ سے مذاکراتی معاہدوں پر یقین کمزور ہو رہا ہے۔ گالیبا ف نے اس بات پر زور دیا کہ میدان میں مسلسل خلاف ورزیوں کی وجہ سے صرف کاغذی جنگ بندی کے معاہدے بے اثر ہو چکے ہیں اور حقیقت میں عملدرآمد کے بغیر سفارت کاری پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان بیانوں سے واضح ہوتا ہے کہ ایران مستقبل میں صرف سفارتی راستے سے نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے مضبوط دفاعی اقدامات بھی اپنائے گا
ایران امریکہ اسرائیل جنگ بندی سفارت کاری