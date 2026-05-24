ایران میں امن معاہدے کا خطے پر اثر و رسوخ: لنزے گراہم اور خطے میں طاقت کا توازن متوقع

امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے خطے پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ایسا معاہدہ اسرائیل کے لیے بڑا سکیورٹی چیلنج بن سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں لنزے گراہم نے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ جاری تنازع کا خاتمہ ایسے معاہدے کے ذریعے کیا جاتا ہے جس میں آبنائے ہرمز کو ایران ی خطرات سے مکمل طور پر محفوظ نہ بنایا جا سکے، تو اس سے ایران خطے میں ایک طاقتور اور غالب قوت کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ لنزے گراہم کے مطابق اگر کسی معاہدے کے نتیجے میں ایران مستقبل میں آبنائے ہرمز پر اپنا اثر و رسوخ یا کنٹرول برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے خطے میں ایران کا دباؤ مزید بڑھ جائے گا اور خلیجی ممالک کے لیے نئے سکیورٹی خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ چین میں کوئلے کی کان خوفناک دھماکے میں بیٹھ گئی 82 ہلاکتیں، ایران کیساتھ امن معاہدہ یا جنگ، ابھی ففٹی ففٹی ہے.
