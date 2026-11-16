ایرانی وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچے 30ویں یو ایس او اجلاس کیلئے
ایرانی وزیر خارجہ سیّد عباس عراقچی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، وہ 30ویں یو ایس او وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔
ایران کے وزیر خارجہ سیّد عباس عراقچی پیر کی صبح اسلام آباد پہنچ گئے تاکہ وہ اقتصادی تعاون تنظیم کے تیسرے کانسیل آف منسٹرز میٹنگ میں شریک ہو سکیں۔ خبر رساں ادارے 24 نیوز ایچ ڈی کے مطابق عراقچی ایک سیاسی اور معاشی وفد کی قیادت کر رہے ہیں جو اس اہم بین الاقوامی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آیا ہے۔
عراقچی کو اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر اضافی سیکرٹری خارجہ محمد طارق وزیر نے خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر وزارت خارجہ کے دیگر افسران اور ایران کے سفیر رضا امیری مقدم بھی موجود تھے۔ یہ اجلاس پاکستان کی جانب سے میزبانی میں منگل کی شام تک جاری رہے گا جس میں متعدد وزرائے خارجہ شرکت کر رہے ہیں۔Also readفجیرہ میں دو ٹریفک حادثات میں 14 افراد جاں بحق اور 30 زخمی
تیسرے یو ایس او اجلاس کی تفصیلات
وزیر خارجہ سیّد عباس عراقچی نے اعلان کیا کہ وہ اس دو روزه دورے کے دوران اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ انہیں اپنے خطاب کے ذریعے تنظیم کے اہم موضوعات پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ وہ مختلف ممالک کے ہم منصبوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔
پاکستان تیسری بار اس اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ اجلاس 1993 میں کوئٹہ اور 2017 میں اسلام آباد میں منعقد ہو چکا ہے۔ اب یہ اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے جس میں تمام ممبر ممالک کی نمائندگی کی جا رہی ہے۔
دیگر ملکوں کے وفود کی آمد
تاجکستان کے وزیر خارجہ سیروجدین مھریدین بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ان کی آمد پر ایشیائی ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا کہ وہ تیسرے کانسیل آف منسٹرز میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ انہیں اسلام آباد ہوائی اڈے پر ادا کار اضافی سیکرٹری سفیر سجاد حیدر خان نے استقبال کیا۔
ازبکستان کے نائب وزیر خارجہ ببیر مسعود اوسمانوف بھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ وہ تیسرے کانسیل آف منسٹرز میٹنگ میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ انہیں وزارت خارجہ کے سینئر افسران نے ہوائی اڈے پر سلام کیا۔
دو طرفہ ملاقاتیں اور اگلے اقدامات
عراقچی کے دورے کے دوران وہ اعلیٰ سطحی پاکستانی افسران سے بھی ملنے والے ہیں۔ یہ دو طرفہ ملاقاتیں اس دورے کا اہم حصہ ہیں۔ ان ملاقاتوں میں باہمی تجارت اور علاقائی امن کے مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔
یو ایس او کا یہ اجلاس دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا باعث بن سکتا ہے۔ تمام ممبر ممالک کے نمائندے ایک ہی جگہ جمع ہو رہے ہیں جو کہ تاریخی بات چیت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اجلاس کے دوران مختلف قراردادوں پر دستخط ہونے کی امید ہے۔
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