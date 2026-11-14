ایران نے امریکی اسلحہ سے دفاعی نظام تیار کرنے کا اعلان
ایران نے امریکی اسلحہ سے دفاعی نظام تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل علی بلالی کے مطابق، ایرانی ماہرین امریکی ٹیکنالوجی کا تجزیہ کر کے نئے ہتھیار بنا رہے ہیں۔
ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور (آئی آر جی سی) کے سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل علی بلالی نے واضح کیا ہے کہ ایران امریکی ہتھیاروں اور عسکری سازوسامان کو reverse engineering کے ذریعے استعمال کر کے اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران ی ماہرین امریکی ٹیکنالوجی کا گہرائی سے تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایسے ہتھیار تیار کر سکیں جو ایران کی مخصوص دفاعی ضروریات کے مطابق ہوں۔
امریکی ٹیکنالوجی کا تجزیہ اور نئے نظام
بریگیڈیئر جنرل علی بلالی نے روسی خبر ایجنسی اسپٹنک کو اتوار کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ جن عسکری جھڑپوں کے دوران ایران نے امریکی اسلحہ حاصل کیا، ان پر فوری طور پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر جون 2025 اور فروری 2026 میں ہونے والی تصادم کی طرف اشارہ کیا، جہاں حاصل کردہ سامان کو جدید نظاموں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔Also readKP Governor Cancels Gold Mining Leases and Suspends Operations
ان کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی ماہرین کا مقصد صرف امریکی ہتھیاروں کی نقل تیار کرنا نہیں ہے۔ بلکہ وہ اصل امریکی ڈیزائن سے ماخوذ خیالات کو استعمال کرتے ہوئے نئے اور منفرد تصورات پیش کر رہے ہیں جو امریکی اصل ماڈلز سے مختلف ہیں اور ایران کی دفاعی حکمت عملی کے زیادہ بہتر طور پر فٹ بیٹھتے ہیں۔
میوزیکل تجربہ اور میزائل رینج میں اضافہ
ایران کی میاں نیوز ایجنسی اور روسی نووستی ایجنسی کے ساتھ دیے گئے انٹرویوز میں علی بلالی نے وضاحت کی کہ امریکی عسکری سازوسامان کے ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کا مطالعہ کرنے سے ایرانی ماہرین کو جدید ہتھیاروں کے لیے نئے تصورات ملے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ امریکی ٹیکنالوجی کو ایران کی اپنے عسکری ضروریات کے مطابق ڈھال کر جدید اسلحہ سازی کے ڈیزائنز تیار کیے جا رہے ہیں۔
بروئے جنرل علی بلالی نے جمعہ کو ریا نووستی کے ساتھ ایک الگ انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے تصادم سے ایران کو عسکری تجربہ حاصل ہوا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے میزائلوں کی رینج میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تصادم نے ایران کو اپنے میزائل اور ڈرون کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور موجودہ نظاموں کے کارکردگی کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کیا۔
نئی ٹیکنالوجی اور مستقبل کے منصوبے
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے اپنے میزائلوں کی زیادہ سے زیادہ رینج مقرر نہیں کی ہے اور حالات کے تقاضوں کے مطابق رینج میں توسیع کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ علی بلالی کا دعویٰ ہے کہ ایران کی فوج ہر مخصوص ہدف یا مقام پر ہتھیار پہنچانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔
اسی دوران تہران میں منعقدہ آئی آر جی سی ایروسپیس فورس ویک کے تحت ہونے والے اسلحے کی نمائش میں مختلف نظاموں کا تعارف کروایا گیا۔ جنرل بلالی کے مطابق نمائش میں ایسے میزائل دکھائے گئے جن کی رینج 2,000 سے 3,500 کلومیٹر تک ہے۔ ساتھ ہی ایسے ڈرونز بھی پیش کیے گئے جو ہوا میں 30 گھنٹے تک اڑ سکتے ہیں۔
عسکری اضافہ اور بین الاقوامی تشویش
نمائش میں کئی ایئر ڈیفنس سسٹمز اور سیٹلائٹ لانچنگ وہیکلز بھی دکھائے گئے۔ علی بلالی نے وضاحت کی کہ سیٹلائٹ لانچنگ وہیکلز زمین سے 500 کلومیٹر کی بلندی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ان کے اس اعلان کے بعد اسرائیل میں ایران کی عسکری ترقی اور ممکنہ نئی جھڑپوں کے حوالے سے تشویش بڑھ گئی ہے۔
آئی آر جی سی نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ایران نے امریکی MQM-170 ڈرونز اور ہرمز کے تنگے میں امریکی无人驾驶 زیر سمندر ڈرونز (UUVs) بھی قبضہ میں لیے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل علی بلالی کے حالیہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہران صرف موجودہ ٹیکنالوجی کو سمجھنے تک محدود نہیں ہے بلکہ اپنے آپریشنل ضروریات کے مطابق نئے دفاعی نظام تیار کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
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