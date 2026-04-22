ایران جنگ بندی: کوئی ڈیڈ لائن نہیں، وائٹ ہاؤس کا اعلان

وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کی توسیع کے حوالے سے بتایا کہ کوئی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی گئی، صدر ٹرمپ خود فیصلہ کریں گے۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے ایک پریس کانفرنس میں ایران کے ساتھ جنگ بندی کی ممکنہ توسیع کے حوالے سے اہم بیان دیا ہے۔ انھوں نے واضح طور پر کہا کہ اس وقت کوئی مقررہ ڈیڈ لائن نہیں ہے اور جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا فیصلہ صدر ٹرمپ خود کریں گے۔ کیرولین لیوٹ نے اس صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ایران کے اندر ایک پیچیدہ سیاسی کشمکش جاری ہے، جہاں سخت گیر اور معتدل عناصر کے درمیان جنگ بندی کی پالیسیوں پر گہرے اختلافات موجود ہیں۔ یہ اختلافات ایران کی جانب سے کسی متفقہ جواب کے حصول میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے ایران ی قیادت سے ایک واضح اور متفقہ ردعمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے، انھوں نے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا تاکہ ایران کو مزید لچک کا مظاہرہ کرنے اور ایک مثبت جواب دینے کا موقع مل سکے۔ کیرولین لیوٹ نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کی جانب سے فوجی حملوں اور کارروائیوں میں وقتی طور پر رکاوٹ لائی گئی ہے، لیکن ایران پر اقتصادی دباؤ برقرار رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ، ایران کی بحری ناکہ بندی بھی جاری رہے گی تاکہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ انھوں نے میڈیا میں گردش کرنے والی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے خاتمے کے لیے کوئی تین سے پانچ روزہ ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی گئی ہے۔ یہ خبریں بالکل غیر درست ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کوئی حتمی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے اور جنگ بندی کی توسیع کب تک جاری رہے گی، اس کا فیصلہ مکمل طور پر صدر ٹرمپ کے اختیار میں ہے۔ یہ فیصلہ ایران کی جانب سے دیے جانے والے ردعمل اور صورتحال کی پیشرفت پر مبنی ہوگا۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کو اپنی پالیسیوں میں مثبت تبدیلی لانے اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر، پاکستان کی جانب سے خطے میں قیام امن کی کوششوں کو سراہا جا رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ مذاکرات پاکستان کی ثالثی میں ہونے کا امکان ہے، جس سے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن قائم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے ہی خطے میں امن اور استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کیا ہے اور اس بار بھی وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہے۔ کیرولین لیوٹ نے اس بات کا اظہار کیا کہ امریکہ، پاکستان کی امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کا خیرمقدم کرتا ہے۔ یہ مذاکرات ایک اہم پیشرفت ہو سکتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم، مذاکرات کی کامیابی کا دارومدار ایران کی جانب سے مثبت اور تعمیری رویے پر ہوگا۔
ایران جنگ بندی وائٹ ہاؤس صدر ٹرمپ مذاکرات