ایران کے ساتھ تناؤ عروج پر: جنگ کے خدشات، ٹرمپ کی ہنگامی میٹنگ اور آبنائے ہرمز کا بحران

وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے بحران پر ہنگامی اجلاس، آبنائے ہرمز میں کشیدگی اور ممکنہ جنگ کے خدشات۔
ایک سینئر امریکی عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ اگر جلد کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو آنے والے دنوں میں جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ (ویب ڈیسک)
دو امریکی حکام کے مطابق، صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے گرد بڑھتے ہوئے بحران اور ایران کے ساتھ مذاکرات پر غور کے لیے ہفتے کی صبح وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم کا اجلاس طلب کیا۔ ایران کے ساتھ صورتحال نازک موڑ پر ہے، جنگ بندی کی مدت تین دن میں ختم ہونے والی ہے، اور امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے درمیان کسی نئے اجلاس کی حتمی تاریخ مقرر نہیں ہے۔
آبنائے کو دوبارہ بند کرنے کے بارے میں ایران کے ہفتے کے اعلان، اور آبی گزرگاہ میں متعدد بحری جہازوں پر ایران کے حملوں نے، ٹرمپ کے اس بیان کے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت بعد یہ صورتحال پیدا کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ 'ایک یا دو دن میں' ہو سکتا ہے۔
ایک سینئر امریکی عہدیدار نے کہا کہ اگر جلد کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو آنے والے دنوں میں جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔
سچویشن روم کے اجلاس میں نائب صدر Vance - جن سے توقع ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور میں حصہ لیں گے، سیکرٹری خارجہ Marco Rubio، وزیر دفاع Pete Hegseth، اور وزیر خزانہ Scott Bessent نے شرکت کی، ایک امریکی عہدیدار کے مطابق۔
وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف Susie Wiles، وائٹ ہاؤس کے ایلچی Steve Witkoff، سی آئی اے کے ڈائریکٹر John Ratliffe اور جوائنٹ چیفس کے چیئرمین Dan Caine نے بھی اجلاس میں شرکت کی، عہدیدار نے بتایا۔
اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ ایران 'تھوڑا چالاک ہو گیا ہے... وہ آبنائے کو دوبارہ بند کرنا چاہتے تھے'، اور مزید کہا کہ ملک 'ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتا۔' انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے اور انہیں توقع ہے کہ دن کے اختتام تک پتہ چل جائے گا کہ فریقین کسی معاہدے پر آگے بڑھیں گے یا نہیں۔
28 فروری کو، امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف مشترکہ جارحیت کا آغاز کیا تھا، اور تہران نے اسرائیل اور دیگر علاقئی ممالک پر حملوں کے ذریعے جوابی کارروائی کی تھی جہاں امریکی اثاثے موجود تھے۔
ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔
