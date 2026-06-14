ایران کے خلاف UAE کی کھلی دشمنی کے دوران، امارات متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے بلینوں ڈالر کا معاوضہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ خبر UAE کی جانب سے ایرانی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایرانی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔
ایران کے خلاف UAE کی کھلی دشمنی کے دوران، امارات متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے بلینوں ڈالر کا معاوضہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ خبر UAE کی جانب سے ایران ی حملوں کے بعد ہے جب Iranian Republic کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے دوران UAE پر حملوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک امریکی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE نے ایران کے لیے $10 بلین کی رقم کا معاوضہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں سے $3 بلین کی رقم جہاں تک پہنچی ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE نے ایران کے لیے $20 بلین کی رقم کا معاوضہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایران ی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے جبکہ ایران نے UAE پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایران ی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایران ی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایران ی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایران ی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایران ی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایران ی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایران ی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایران ی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے.
ایران کے خلاف UAE کی کھلی دشمنی کے دوران، امارات متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے بلینوں ڈالر کا معاوضہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ خبر UAE کی جانب سے ایرانی حملوں کے بعد ہے جب Iranian Republic کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے دوران UAE پر حملوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک امریکی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE نے ایران کے لیے $10 بلین کی رقم کا معاوضہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں سے $3 بلین کی رقم جہاں تک پہنچی ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE نے ایران کے لیے $20 بلین کی رقم کا معاوضہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایرانی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے جبکہ ایران نے UAE پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایرانی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایرانی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایرانی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایرانی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایرانی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایرانی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایرانی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $3 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ UAE کی جانب سے ایران کے لیے معاوضہ کے طور پر $20 بلین کی رقم کی وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ UAE کی جانب سے یہ فیصلہ ایرانی حملوں کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے
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