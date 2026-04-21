ایران امریکا مذاکرات کے لیے جے ڈی وانس کا دورہ پاکستان ملتوی، تہران کی شرکت پر ہچکچاہٹ برقرار

امریکی نائب صدر جے ڈی وانس کا مجوزہ دورہ پاکستان التوا کا شکار ہو گیا ہے کیونکہ تہران نے واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور میں شرکت کے لیے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔
واشنگٹن سے ملنے والی امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وانس کا پاکستان کا دورہ، جس کا مقصد ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور منعقد کرنا تھا، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ التوا اس وقت سامنے آیا جب تہران کی جانب سے مجوزہ مذاکرات میں شرکت کے حوالے سے کوئی واضح جواب موصول نہیں ہوا۔ تاہم، اس معاملے سے واقف امریکی حکام نے اشارہ دیا ہے کہ اگر حالات سازگار ہوئے تو اس دورے کو کسی بھی وقت دوبارہ شیڈول کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب
تہران نے واضح کیا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے ممکنہ مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کا حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے مقامی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کا معاملہ ابھی زیر غور ہے اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا یہ بات چیت بامعنی اور نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگرچہ ایران سفارتی روابط کو ایک ذمہ دارانہ اقدام سمجھتا ہے، لیکن کسی بھی عمل میں شمولیت ٹھوس نتائج سے مشروط ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بھی مذاکرات کو نتیجہ خیز سمجھا جائے گا، ایران مناسب فیصلہ کرے گا۔ ترجمان نے حالیہ کشیدگی پر تبصرہ کرتے ہوئے ایرانی بحری جہازوں کے خلاف مبینہ امریکی کارروائیوں کی شدید مذمت کی اور انہیں بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی، سمندری قزاقی اور ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کھلے سمندروں میں ایرانی جہازوں اور تجارتی راستوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کو نقصان پہنچاتا ہے اور گہرے خدشات کو جنم دیتا ہے۔ ترجمان نے امریکا کے خلاف تہران کے دیرینہ عدم اعتماد کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے اقدامات واشنگٹن کے ارادوں پر مزید سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ مخاصمتوں کے دوران اہم نقصانات کے باوجود ایران کی قیادت اور مسلح افواج نے غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا اور مخالفین کو ان کے مقاصد حاصل کرنے سے روکا۔ اسماعیل بقائی نے شفافیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وزارت خارجہ عوام کو بروقت آگاہ رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس دوران پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا کہ ایران اور امریکا کے درمیان موجودہ جنگ بندی 22 اپریل کو صبح 4:50 بجے ختم ہو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان دو ہفتوں پر محیط جنگ بندی اپنے اختتام کے قریب ہے، اور اب بھی دونوں اطراف سے اگلے اقدامات کے حوالے سے شدید غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے۔ امریکی میڈیا نے مزید رپورٹ کیا ہے کہ اگرچہ مذاکرات کسی بھی وقت بحال ہو سکتے ہیں، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ کسی طویل مدتی معاہدے کے بغیر جنگ بندی میں توسیع کے حق میں نہیں ہیں
ایران، امریکا، جے ڈی وانس، مذاکرات، پاکستان