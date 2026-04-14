ایران نے امریکی بحری ناکہ بندی کی مذمت کی، اسرائیل اور لبنان سے مذاکرات کا مطالبہ

ایران کے سفیر نے امریکی بحری ناکہ بندی کو 'معاشی دہشت گردی' قرار دیا اور برطانیہ سمیت 17 ممالک نے اسرائیل اور لبنان پر براہ راست مذاکرات کے ذریعے تنازعہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
ایران کے سفیر نے امریکی بحری ناکہ بندی کو ' معاشی دہشت گردی ' اور 'غیر ذمہ دارانہ غلطی' قرار دیتے ہوئے مذمت کی ہے۔ منگل کے روز برطانیہ سمیت 17 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل اور لبنان پر زور دیا کہ وہ واشنگٹن میں دونوں ممالک کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات سے قبل ایک بیان میں 'اس موقع سے فائدہ اٹھائیں'۔
برطانوی وزارت خارجہ نے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ 'براہ راست مذاکرات لبنان اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ خطے کے لیے پائیدار سلامتی کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں'۔ بیان میں 'تمام فریقوں سے فوری طور پر کشیدگی کم کرنے اور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی پیشکش سے فائدہ اٹھانے' کا مطالبہ کیا گیا۔ اس پر برطانیہ، آسٹریلیا اور یورپی ممالک جیسے فرانس، بیلجیئم، نیدرلینڈز اور اسپین کے وزراء نے دستخط کیے، لیکن جرمنی، آسٹریا، ہنگری یا اٹلی نے نہیں۔
اسرائیل اور لبنان دہائیوں میں پہلی بار براہ راست مذاکرات کرنے والے تھے، جن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ثالثی کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے اسرائیلی حملوں، بشمول 8 اپریل کو بیروت پر شدید حملہ، نے 2,000 سے زائد افراد کو ہلاک اور دس لاکھ سے زائد افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دستخط کنندگان حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر ہونے والے حملوں اور 'لبنان پر اسرائیل کے بڑے حملوں' کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ممالک نے کہا کہ وہ لبنانی صدر جوزف عون کی براہ راست بات چیت شروع کرنے کے اقدام کا خیرمقدم کرتے ہیں اور مذاکرات کی 'حمایت کرنے کے لیے تیار' ہیں۔
اس بیان میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی پر بھی روشنی ڈالی گئی، جس میں ایران نے امریکی بحری ناکہ بندی کو 'معاشی دہشت گردی' قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ، بیان میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان طویل عرصے سے جاری تنازعہ کو حل کرنے کی کوششوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں براہ راست مذاکرات کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ یہ مذاکرات امریکہ کی ثالثی میں ہو رہے ہیں، جو اس خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ بیان میں تمام فریقوں سے کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی کی پیشکش سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی گئی ہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی برادری لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ، بیان میں ان حملوں کی مذمت کی گئی ہے جو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیے ہیں۔ یہ مذمت تشدد کو ختم کرنے اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش ہے۔ ممالک نے لبنانی صدر جوزف عون کی براہ راست بات چیت شروع کرنے کی تجویز کا خیرمقدم کیا ہے اور مذاکرات کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک مثبت اشارہ ہے اور امن کی راہ پر ایک اہم قدم ہے۔
بیان میں بین الاقوامی برادری کی جانب سے اس کوشش کی حمایت کا اظہار کیا گیا ہے، جو اس خطے میں امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ، بیان میں ان ممالک کی شمولیت کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اس بیان پر دستخط کیے ہیں، جس میں برطانیہ، آسٹریلیا اور کئی یورپی ممالک شامل ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کوشش کو عالمی سطح پر حمایت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ، بیان میں ان ممالک کا بھی ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اس بیان پر دستخط نہیں کیے، جیسے جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور اٹلی۔ یہ ان ممالک کی طرف سے مختلف نقطہ نظر کی نشاندہی کرتا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ بیان لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن قائم کرنے کی ایک اہم کوشش ہے اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے اس کی حمایت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ایک امید افزا قدم ہے اور خطے میں امن کے لیے ایک روشن مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے۔
ایران امریکی بحری ناکہ بندی معاشی دہشت گردی اسرائیل لبنان مذاکرات امن جنگ بندی حزب اللہ بین الاقوامی تعلقات
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں سنانے کا حکم معطل - ایکسپریس اردواسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون ، پی پی پی سمیت 17 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کرکے 17 مئی تک جواب طلب کر لیا
Read more »
قوم پاکستان پر چوروں کو مسلط کرنیوالوں کو کبھی معاف نہیں کریگی عمران خانتحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کاکہناہے کہ 17 جولائی کو انہوں نے دھاندلی کا ریکارڈ توڑنے کا پروگرام بنایا ہواہے، قوم 17 جولائی کو دیکھنا چاہتی ہے کہ لوٹوں کو
Read more »
تاریخ میں پہلی بار پاک بھارت فضائی افواج ایک ساتھ جنگی مشق میں شریکبین الاقوامی دفاعی جنگی مشق برائٹ اسٹار مصر میں جاری ہے، برائٹ اسٹار کی اختتامی تقریب 17 ستمبر کو منعقد ہوگی، پاک فضائیہ کے جے ایف 17 تھنڈر طیارے برائٹ اسٹار
Read more »
پی ایف ایف نے ساف ویمنز چیمپئن شپ 2024 کیلئے حتمی اسکواڈ کا اعلان کردیاچیمپئن شپ 17 سے 30 اکتوبر تک نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں کھیلی جائے گی، پاکستان اپنی مہم کا آغاز 17 اکتوبر کو بھارت کے خلاف میچ سے کرے گا
Read more »
iPhone 17 Leaks show New Design, Surprising Features, Expected Price in PakistanThe iPhone 17 series will be launched this September, and all phones including top of line iPhone 17 Pro Max.
Read more »
Apple iPhone 17 Pro Max: Latest Leaks uncover stunning new features and priceFresh leaks have surfaced around the highly anticipated Apple iPhone 17 Pro Max and iPhone 17 series, revealing possible pricing
Read more »