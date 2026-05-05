ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی: جنگ بندی برقرار ہے، متحدہ عرب امارات پر حملہ

ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، متحدہ عرب امارات پر حملے کی اطلاعات ہیں، لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی برقرار ہے۔
واشنگٹن نے کہا ہے کہ ایران نے منگل کے روز مشرق وسطیٰ میں ایک کمزور جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کی، پیر کو فائرنگ کے تبادلے کے بعد جب امریکی افواج نے ہرمز کی تنگ آبنائے سے گزرنے کی راہ کو محفوظ بنانے کی کوشش کی۔ واشنگٹن (رائٹرز) – متحدہ عرب امارات نے کہا کہ وہ منگل کو ایرانی میزائلوں اور ڈرونوں کے حملے کے تحت ہے، یہاں تک کہ واشنگٹن نے کہا کہ پیر کو فائرنگ کے تبادلے کے باوجود ایک کمزور جنگ بندی برقرار ہے جب امریکی افواج نے تنگ آبنائے کو کھولنے کی کوشش کی۔ امریکی فوج نے کہا کہ اس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بحری فوج کو تنگ آبنائے سے گزرنے والے پھنسے ہوئے ٹینکروں کو اسکوارٹ کرنے کے لیے بھیجنے کے بعد چھ ایرانی چھوٹی کشتیاں، ساتھ ہی کروز میزائلوں اور ڈرونوں کو تباہ کر دیا، ایک مہم جسے انہوں نے 'پراجیکٹ فریڈم' کا نام دیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹھ نے کہا کہ تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے آپریشن عارضی ہے اور چار ہفتے پرانی جنگ بندی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، 'ہم لڑائی نہیں چاہتے۔' انہوں نے کہا، 'اس وقت جنگ بندی یقینی طور پر برقرار ہے، لیکن ہم بہت، بہت قریب سے دیکھتے رہیں گے۔' ایران نے پیر کو امریکی بحری جہازوں پر میزائل فائر کیے اور متحدہ عرب امارات، واشنگٹن کے ایک اہم علاقائی اتحادی، پر میزائلوں اور ڈرونوں سے حملہ کیا۔ ہیگسیٹھ کے منگل کو بیان دینے کے بعد، متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع دوبارہ ایران سے آنے والے میزائل اور ڈرون حملوں سے نمٹ رہے ہیں۔ خلیج عرب ریاست کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ حملے ایک سنگین escalation ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں، اور متحدہ عرب امارات اپنے 'مکمل اور قانونی حق' کو برقرار رکھتی ہے۔ ایران کی جانب سے اس پر کوئی فوری تبصرہ نہیں آیا، لیکن اس سے قبل اس کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی تنگ آبنائے کے ذریعے بحری جہازوں کو خطرے میں ڈالتی ہے، جو دنیا کی تیل اور کھاد کی فراہمی کا ایک بڑا حصہ لے جاتا ہے۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، 'ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کا تسلسل امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے، جبکہ ہم نے ابھی تک شروع نہیں کیا ہے۔' تنگ آبنائے کو تقریباً بند کر دیا گیا ہے جب سے امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملے شروع کیے، جس سے disruptions پیدا ہوئے ہیں جس سے پوری دنیا میں اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہیگسیٹھ نے کہا کہ امریکہ نے اس اہم آبی گزرگاہ کے ذریعے ایک راستہ محفوظ کر لیا ہے اور سینکڑوں تجارتی بحری جہاز گزرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ خلیج میں کئی تاجر بحری جہازوں نے پیر کو دھماکے یا آگ کی اطلاع دی، اور متحدہ عرب امارات میں ایک تیل کی بندرگاہ، جو ایک بڑے امریکی فوجی اڈے کی میزبانی کرتی ہے، پر ایرانی میزائلوں سے آگ لگائی گئی۔ ایران نے کانوں، ڈرونوں، میزائلوں اور تیز رفتار حملے کرنے والے جہازوں کو تعینات کرنے کی دھمکی دے کر آبنائے کو مؤثر طریقے سے بند کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ کر کے اور تجارتی بحری جہازوں کے لیے escorted transits کا اہتمام کر کے جواب دیا ہے۔ امریکی فوج نے کہا کہ دو امریکی تاجر بحری جہاز نیوی گائیڈڈ میزائل تباہ کنوں کی مدد سے آبنائے سے گزر گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کب۔ ایران نے کسی بھی عبور کی تردید کی، اگرچہ شپنگ کمپنی Maersk نے کہا کہ Alliance Fairfax، ایک امریکی پرچم والا جہاز، پیر کو امریکی فوجی اسکوارٹ کے تحت خلیج سے نکلا۔ خطے میں امریکی افواج کے کمانڈر نے کہا کہ ان کے بیڑے نے چھ چھوٹی ایرانی کشتیاں تباہ کر دیں، جس کی ایران نے بھی تردید کی۔ ایرانی میڈیا نے ایک فوجی کمانڈر کے حوالے سے کہا کہ امریکی افواج نے شہری اور مال بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، جس میں پانچ شہری ہلاک ہوئے۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ اس نے آبنائے کی طرف بڑھنے والے امریکی جنگی جہاز پر وارننگ شاٹس فائر کیے، جس کی وجہ سے اسے واپس لوٹنا پڑا۔ رائٹرز آبنائے میں ہونے والی 사건ات کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکا کیونکہ دونوں فریقوں نے متضاد بیانات جاری کیے۔ جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے کہا کہ 7 اپریل کو جنگ بندی کا اعلان کیے جانے کے بعد ایران نے تجارتی بحری جہازوں پر نو بار فائرنگ کی ہے اور دو کنٹینر جہازوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی سے امن مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے اور امریکہ اور متحدہ عرب امارات کو 'دلدل' میں پھنسنے سے خبردار کیا۔ ان کی وزارت نے کہا کہ وہ منگل کو اپنے چینی ہم منصب سے بات کرنے کے لیے بیجنگ کا سفر کر رہے ہیں۔ ایران کے پیر کو متحدہ عرب امارات پر ڈرون اور میزائل حملوں میں فجیرہ میں آگ لگ گئی، جو ایک اہم تیل کی بندرگاہ ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلیویژن نے کہا کہ فوجی حکام نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے پیر کو 'امریکی فوج کے adventurism' کے جواب میں متحدہ عرب امارات پر حملہ کیا۔ ایرانی حکام نے ایک نقشہ جاری کیا ہے جو ایران کے زیر کنٹرول سمندری علاقے کے توسیع شدہ علاقے کو دکھاتا ہے، جو آبنائے سے آگے متحدہ عرب امارات کے ساحلی علاقوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ایرانی نقشے میں فجیرہ اور متحدہ عرب امارات کا ایک اور بندرगाह، خورفکان شامل ہے، جو دونوں خلیج عمان پر واقع ہیں جن پر متحدہ عرب امارات نے جنگ کے آغاز کے بعد سے بند آبنائے کو بائی پاس کرنے کے لیے اعتماد کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ میں پہلے ہی ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور عالمی معیشت کو متاثر کیا ہے۔ امریکی اور ایرانی حکام نے آمنے سامنے امن مذاکرات کا ایک دور منعقد کیا ہے، لیکن مزید میٹنگز منعقد کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں
