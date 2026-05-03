ایران کا آئل ٹینکر امریکی نگرانی سے چھپ کر مشرق بعید تک پہنچ گیا، عالمی بحری حلقوں میں تشویش

ایران کا ایک بڑا آئل ٹینکر، جو مبینہ طور پر امریکی بحری نگرانی اور ٹریکنگ سسٹمز کو چکمہ دیتا ہوا مشرق بعید کے سمندری علاقوں تک پہنچ گیا ہے، نے عالمی بحری حلقوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ میرین مانیٹرنگ رپورٹس کے مطابق، نیشنل ایرانی ٹینکر کمپنی کا ویری لارج کروڈ کیریئر (VLCC) 'HUGE' (IMO: 9357183) ایک ہفتہ قبل سری لنکا کے قریب آخری بار دیکھا گیا تھا، جس کے بعد اس کی نقل و حرکت خفیہ ہو گئی تھی۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ ٹینکر اس وقت انڈونیشیا کے لومبوک آبنائے سے گزرتے ہوئے ریاؤ جزائر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جہاز پر تقریباً 19 لاکھ بیرل خام تیل موجود ہے، جس کی مالیت 22 کروڑ ڈالر کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق، ٹینکر کی جانب سے ٹریکنگ سسٹمز سے بچنے کے لیے ممکنہ طور پر مخصوص تکنیکی طریقے اختیار کیے گئے، جس کے باعث اس کی درست لوکیشن کچھ عرصے تک معلوم نہ ہو سکی۔ اس غم انداز واقعے نے بین الاقوامی تیل کی تجارت کے ساتھ ساتھ بحری ایمنٹی کے بارے میں بھی نئے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ امریکی حکومت نے ایرانی تیل کی خریداری پر سخت پابندیاں لائی ہیں، لیکن چین کی کچھ کمپنیاں اب بھی ایرانی تیل خرید رہی ہیں، جس پر امریکا نے سخت رد عمل دکھایا ہے۔ امریکی حکومت نے چینی کمپنیوں پر پابندیوں پر عمل درآمد سے انکار کرنے پر سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت کے لیے مزید چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں۔
