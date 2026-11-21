ایرانی فوج کا دعویٰ کہ امریکی F-16 کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا
ایرانی فوج کا دعویٰ ہے کہ خلیج فارس میں امریکی F-16 طیارے کو میزائل سے نقصان پہنچا جسے ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی، جبکہ امریکہ نے اس دعویٰ کی سختی سے تردید کی ہے۔
ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خلیج فارس کے اوپر امریکی F-16 لڑاکا طیارے پر میزائل داغ کر اسے نقصان پہنچایا ہے۔ ایرانی عسکری حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں طیارے کا پائلٹ مشن منسوخ کرنے پر مجبور ہوا اور اسے ہنگامی بنیادوں پر لینڈنگ کرنی پڑی۔ یہ واقعہ جمعہ کی شام، 20 نومبر کو پیش آیا۔
ایرانی فوج کا میزائل حملے کا دعویٰ اور وڈیو
ایرانی فوج نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک وڈیو بھی جاری کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ زمینی دفاعی نظام نے ہوائی جہاز کو نشانہ بنایا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق، طیارہ خلیج فارس کے اوپر ایرانی فضائی حدود کے قریب آ رہا تھا جب اس پر میزائل داغا گیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ میزائل کے ٹکرانے سے طیارے کے نظام کو شدید نقصان پہنچا۔Also readسرکار نے 4 لاکھ 16 ہزار میٹرک ٹن چینی برآمد کی منظوری دے دی
امریکی وسطی کمانڈ کی جانب سے سخت تردید
اسی دوسرے، امریکہ کی وسطی کمانڈ (US Central Command) نے ایرانی دعوے کی سختی سے تردید کی ہے۔ امریکی عسکری حکام نے ایک بیان میں واضح کیا کہ ایرانی فوج نے گزشتہ روز امریکی F-16 لڑاکا طیارے پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ امریکی کمانڈ نے تاکید کی کہ مشرق وسطیٰ میں موجود تمام امریکی عسکری لڑاکا طیارے محفوظ ہیں اور ان کی درست پوزیشن کی تصدیق کی گئی ہے۔
تاریخی تنازع اور علاقائی کشیدگی کا پس منظر
ایران نے اب تک امریکی جنگی جہازوں کو گرانے یا نقصان پہنچانے کے متعدد دیگر دعوے بھی کیے ہیں، جنہیں امریکہ نے بار بار مسترد کیا ہے۔ یہ تنازعہ اس وقت شدید ہوا جب فروری میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے بعد سے کشیدگی پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل گئی ہے۔
عالمی اثرات اور آنے والے دنوں کی صورتحال
اس جنگ کے نتیجے میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، سمندری نقل و حمل متاثر ہوا ہے، اور عالمی توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی فوج کے اس نئے دعویٰ کے بعد علاقائی امن کی صورتحال مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ اس کے تمام فضائی جہاز محفوظ ہیں، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ طیارہ متحدہ عرب امارات میں ہنگامی لینڈنگ کرنے پر مجبور ہوا۔
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