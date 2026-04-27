ایرانی وزیر خارجہ کی روسی صدر سے ملاقات، تعاون پر اتفاق

سینٹ پیٹرز برگ میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ایران-روس تعلقات، علاقائی صورتحال اور ایران- امریکہ تناؤ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر پوتن نے ایران کی حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ روس ایران کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔
ماسکو: ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سینٹ پیٹرز برگ میں روسی صدر ولادیمیر پوتن سے اعلیٰ سطحی سفارتی مذاکرات کے دوران ملاقات کی۔ روسی میڈیا رپورٹوں کے مطابق، صدر پوتن نے بتایا کہ انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کا پیغام وصول کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے عراقچی سے ایرانی قیادت کو ان کی سلامتی اور خیر سگالی کا پیغام پہنچانے کی درخواست کی۔ صدر پوتن نے امید ظاہر کی کہ ایرانی عوام موجودہ مشکل دور سے نکل آئیں گے اور خطے میں امن بحال ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس ایران اور خطے کے دیگر ممالک کے مفاد میں ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماسکو تہران کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ملاقات کے دوران، ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات ایک اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتی جائے گی۔ قبل ازیں، عراقچی سینٹ پیٹرز برگ پہنچے تھے، اور اس دورے کو علاقائی تناؤ اور ایران- امریکہ کے درمیان دشمنی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کے درمیان خاص اہمیت حاصل ہے۔ صدر پوتن نے ایرانی سپریم لیڈر کے پیغام کی وصولی کا ذکر کرتے ہوئے، ایران کے ساتھ تعاون کو انتہائی اہمیت دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ روس، ایران کی حمایت کے لیے تیار ہے اور خطے میں استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پوتن نے اس بات پر زور دیا کہ روس اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری صرف دوطرفہ تعلقات تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس، ایران کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعاون کو بڑھانے کے لیے بھی تیار ہے۔ عراقچی نے اس موقع پر روس کے تعاون پر ایران کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایران بھی روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی تعلقات ہیں جو مستقبل میں بھی قائم رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اور روس کے درمیان مشترکہ مفادات ہیں اور دونوں ممالک خطے میں امن اور استحکام کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اس ملاقات کی ایک اہم وجہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ ہے۔ امریکہ نے گزشتہ برسوں میں ایران پر کئی پابندیاں عائد کی ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اس صورتحال میں، روس نے ایران کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کی ہے۔ صدر پوتن نے اس ملاقات میں اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے بغیر کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ احترام کے ساتھ برتنا چاہیے۔ عراقچی نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن امریکہ کو پہلے پابندیاں ہٹانی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی سلامتی اور مفاد کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ یہ ملاقات ایران اور روس کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور خطے میں امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے
