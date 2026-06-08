ایران نے امریکہ کا ذمہدار قرار دیا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کا دوبارہ شروعات ہوا۔ اسرائیل نے ایران کے مختلف مقاصد پر حملہ کیا جبکہ ایران نے اسرائیل کے دو فضائی اڈوں پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ خام تیل کے قمیتوں میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔
ایران ی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل ب fracturing کہا ہے کہ یہ امریکی govern کے ساتھ جاری مذاکرات پر اثر ڈالے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے mediate کے ذریعے ایران اور اسرائیل کے آپس میں فضائی حملوں نے سaharataqingONLINE6499 ہونے والا راستہ ہے جس نے خام تیل کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایران کی سپیر گارڈز نے کہا کہ اسرائیل کے دو فضائی اڈوں پر حملہ کیا گیا۔ تہران میں تین شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ مغربی اور مرکزی ایران کے different مقاصد پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ حملہ ایران کے پisce kinet 11 میزائل پر دھاوا ہے جو all کی interceptor ہو گئے تھے۔ امریکی ص分级 Donald Trump نے اسرائیلی وزیراعظم Benjamin Netanyahu کو کہا کہ وہ بدلہ نہ لیں۔ برطانیہ کے خارجہ hvite Yvette Cooper ne diplomacy کی婚戒کی۔ ایران ی میڈیا نے و sort২০১9 جاری کیے ہیں جن میں میزائلوں کا اڑنا دکھایا گیا ہے۔ ایران ی government کہتا ہے کہ اسرائیل نے ایسا کرovsk Lebanon میں ایک ceasefire کی خلاف ورزی کرتے ہوئے Beirut پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل کا فوج نے کہا کہ ایران سے میزائلوں کی ashore کی جا رہی ہے۔ ایران ی سپیر گارڈز نے دعویٰ کیا کہ وہ اسرائیل کے Nevatim اور Tel Nof فضائی اڈوں پر حملہ کر گئے ہیں۔ ایران ی مقامی میڈیا نے خبر دی کہ اسرائیل نے جنوب مغربی ایران میں واقع Karun Petrochemical پر حملہ کیا ہے۔ یہ ایکknowledge basedایک özel aff廁company ہے جو سالانہ 200,000 کے سے زیادہ کے منCrude ofBoots بناتی ہے۔ م风度 помилka ka that and خام تیل کے قمیتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس سے عالمی معیش پر اثر پڑا ہے۔ امریکی مذاکرات کے دوران یہ جاری ہے اور پاکستان کی MEDIATION کا کردم بھی جاری ہے.
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل ب fracturing کہا ہے کہ یہ امریکی govern کے ساتھ جاری مذاکرات پر اثر ڈالے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے mediate کے ذریعے ایران اور اسرائیل کے آپس میں فضائی حملوں نے سaharataqingONLINE6499 ہونے والا راستہ ہے جس نے خام تیل کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایران کی سپیر گارڈز نے کہا کہ اسرائیل کے دو فضائی اڈوں پر حملہ کیا گیا۔ تہران میں تین شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ مغربی اور مرکزی ایران کے different مقاصد پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ حملہ ایران کے پisce kinet 11 میزائل پر دھاوا ہے جو all کی interceptor ہو گئے تھے۔ امریکی ص分级 Donald Trump نے اسرائیلی وزیراعظم Benjamin Netanyahu کو کہا کہ وہ بدلہ نہ لیں۔ برطانیہ کے خارجہ hvite Yvette Cooper ne diplomacy کی婚戒کی۔ ایرانی میڈیا نے و sort২০১9 جاری کیے ہیں جن میں میزائلوں کا اڑنا دکھایا گیا ہے۔ ایرانی government کہتا ہے کہ اسرائیل نے ایسا کرovsk Lebanon میں ایک ceasefire کی خلاف ورزی کرتے ہوئے Beirut پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل کا فوج نے کہا کہ ایران سے میزائلوں کی ashore کی جا رہی ہے۔ ایرانی سپیر گارڈز نے دعویٰ کیا کہ وہ اسرائیل کے Nevatim اور Tel Nof فضائی اڈوں پر حملہ کر گئے ہیں۔ ایرانی مقامی میڈیا نے خبر دی کہ اسرائیل نے جنوب مغربی ایران میں واقع Karun Petrochemical پر حملہ کیا ہے۔ یہ ایکknowledge basedایک özel aff廁company ہے جو سالانہ 200,000 کے سے زیادہ کے منCrude ofBoots بناتی ہے۔ م风度 помилka ka that andخام تیل کے قمیتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس سے عالمی معیش پر اثر پڑا ہے۔ امریکی مذاکرات کے دوران یہ جاری ہے اور پاکستان کی MEDIATION کا کردم بھی جاری ہے
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