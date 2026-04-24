ایران جنگ: امریکی وزیر دفاع کا سخت موقف، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ

امریکی وزیر دفاع پیٹ پیگستھ اور چیف آف اسٹاف نے پینٹاگون میں پریس کانفرنس میں ایران جنگ سے متعلق اہم انکشافات کیے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار نہیں بننے دیں گے اور آبنائے ہرمز پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے۔
امریکی وزیر دفاع پیٹ پیگستھ اور چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے پینٹاگون میں ایک اہم مشترکہ پریس کانفرنس منعقد کی۔ اس کانفرنس میں ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ اور ممکنہ جنگ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر دفاع نے ایران کے جوہری پروگرام اور خطے میں اس کے کردار پر سخت تنقید کی۔ انھوں نے واضح طور پر کہا کہ امریکہ کا مقصد ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ پیٹ پیگستھ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران میں جو اقدامات کیے ہیں وہ دنیا کے لیے ایک تحفہ ہیں اور ان اقدامات کے نتیجے میں ایران پر مزید دباؤ بڑھایا جائے گا۔ انھوں نے ایران پر اپنے ہی شہریوں کے خلاف کارروائیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے گزشتہ دنوں میں 45 ہزار مظاہرین کو شہید کیا ہے۔ وزیر دفاع نے آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بھی بات کی۔ انھوں نے کہا کہ امریکہ کا اس اہم آبی گزرگاہ پر مکمل کنٹرول ہے اور اب تمام بحری جہاز امریکی شرائط کے مطابق ہی وہاں سے گزر سکیں گے۔ انھوں نے خبردار کیا کہ ناکہ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکی صدر چاہیں گے اور مزید ناکہ بندی کے لیے ایک اور امریکی بحری بیڑہ جلد ہی پہنچنے والا ہے۔ پیٹ پیگستھ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت موقف کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والے ہر جہاز کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ انھوں نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ دانشمندی کا مظاہرہ کرے اور امریکہ کے ساتھ ایک بہتر معاہدے کا موقع ضائع نہ کرے۔ اگر ایران نے معاہدے کی راہ نہ نکالی تو امریکہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر دفاع نے واضح کیا کہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں جلد بازی نہیں کی جائے گی۔ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایران نے حال ہی میں 5 بحری جہازوں پر حملہ کیا تھا جن میں سے 2 پر قبضہ کرلیا گیا تھا۔ انھوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کے حکم پر ایران سے منسلک 2 بحری جہازوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان جہازوں کا عملہ اب امریکی تحویل میں محفوظ ہے۔ جنرل کین نے ایران کے خطے میں تخریبی اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ، امریکہ میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کے احتجاج کی خبر بھی سامنے آئی ہے اور جرمنی میں ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر ایک نامعلوم شخص نے سرخ مائع پھینک دیا ہے۔ یہ تمام واقعات خطے میں بڑھتے ہوئے سیاسی اور سفارتی تناؤ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے مطابق یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں.
