ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہو یا فریق مخالف سخت مطالبہ کرے تو ایران بھرپور اور فیصلہ کن ردعمل دے گا۔ ملک کی اعلیٰ قیادت معاہدے کی شرائط پر عملدرآمد کی ضمانت دے رہی ہے اور ایران قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
ایران ی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اپنے بیان میں ایران کے معاہدے کے حوالے سے واضح موقف پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی یا فریق مخالف کی جانب سے غیر ضروری اور سخت مطالبات سامنے آئے تو ایران بھرپور اور فیصلہ کن ردعمل دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ اس بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ ملک کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے معاہدے کی شقوں اور شرائط پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے جس پر سنجیدگی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر معاہدے میں بد نیتی دکھائی گئی یا فریق مخالف نے وعدوں کی خلف ورزی کی تو ایران سخت مؤقف اختیار کرے گا اور جوابی ردعمل نہ صرف فوری ہوگا بلکہ پہلے سے زیادہ سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ قالیباف نے مزید کہا کہ ایران ماضی میں بھی جنگی حالات میں اپنے مؤقف پر قائم رہا ہے اور اگر دوبارہ اسی راستے پر مجبور کیا گیا تو اس بار جواب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران اپنی قومی سلامتی اور مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا اور ہر صورتحال میں مؤثر ردعمل دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بیان کے علاوہ خبر میں ایران جنگ میں یو اے ای بھی شامل تھا؟
ٹرمپ کے دعویٰ نے نئی بحث چھیڑ دیامریکا میں طیارہ ہائی وے پر آ گرا، شہریوں نے جان پر کھیل کر مسافروں کو بچالیا، ویڈیو وائرل کے america میں طیارہ حادثے اور پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ کے بارے میں معلومات شامل ہیں تاہم ان کا بنیادی تعلق موجودہ خبریucket کی اصل مواد سے نہیں ہے۔ یہ خبر millions کی معلومات کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کی گئی ہے اور کئی диспlay charges کے موضوعات کو چھو رہی ہے۔爱尔兰ہ باقی ہے کہ کia یہ کلیہ اور پیمان شکنی کے معاہدے کے حوالے سے ہے کیونکہ کچھ تاریخی اور sympathetically فیصلہ کن ردعمل کے بارے میں zebida خیال ہے۔ اس خبر کے حوالے سے کئی ایشیائی ممالک میں ترمیم اور تعلیمی سطح پر尽pid تحقیقات جاری ہیں اور عالمی برادری نے بھی اپنا Reaction ظاہر کیا ہے
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