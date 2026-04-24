ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستانی قیادت سے رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراغچی نے پاکستانی آرمی چیف اور ڈپٹی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو میں علاقائی تناؤ اور ممکنہ جنگ بندی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایران ی وزیر خارجہ نے علاقائی صورتحال اور ممکنہ جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کے لیے پاکستان ی حکام سے الگ الگ رابطہ کیا۔ اسلام آباد (دنیا نیوز) – ایران کے وزیر خارجہ عباس عراغچی نے علاقائی صورتحال کے ارتقاء اور ممکنہ جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے پاکستان کی سینئر قیادت کے ساتھ الگ الگ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ذرائع کے مطابق عراغچی نے پاکستان کے آرمی چیف، سید عاصم منیر اور ڈپٹی وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بات کی۔ ان گفتگوؤں میں علاقائی تناؤ ، بشمول امریکہ سے متعلق جنگ بندی کے معاملات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ایران ی وزیر خارجہ نے مسلسل سفارتی تعلقات کے حصے کے طور پر دونوں پاکستان ی عہدیداروں سے الگ الگ رابطہ کیا۔ دریں اثنا، اکانومسٹ کی ایک رپورٹ میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی سفارتی کردار کو اجاگر کیا گیا ہے، جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ تناؤ کے دوران، پاکستان نے جنگ بندی برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوا۔ رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ پاکستان کے ثالثی کے اقدامات نے عالمی سطح پر اس کی سفارتی اہمیت میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے سفارتی حل کی پیشکش اور تناؤ کم کرنے کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ پاکستان علاقائی استحکام کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہا ہے اور تمام فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کا موقف غیر جانبدارانہ اور پرامن ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی تعلقات ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں تعاون کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں، دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور باہمی مفادات کو فروغ دینے کے لیے اپنی عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ رابطے اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور تمام مسائل کو سفارتی طریقوں سے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان کی یہ پالیسی نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر بھی سراہنے کے قابل ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کی مثبت اور فعال کردار کی وجہ سے بین الاقوامی برادری میں اس کی ساکھ مزید بلند ہوئی ہے۔ یہ رابطے مستقبل میں بھی دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے مواقع پیدا کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی کوششوں کو امریکہ اور ایران دونوں نے سراہا ہے اور اسے مثبت پیشرفت قرار دیا ہے.
