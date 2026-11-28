ایران امریکا کے ساتھ مذاکرات کا اشارہ، جنگی اقدامات کی دھمکی دی
ایران نے پاکستان اور قطر کے ذریعے امریکا کے ساتھ مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی سفیر نے واضح کیا ہے کہ اگر فوجی حملہ ہوا تو سخت جواب دیا جائے گا۔
ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات سے باز رہتے ہوئے انڈائریکٹ ذرائع کے توسط سے رابطوں کی تصدیق کی ہے۔ ایران ی سفیر رضا امیری مقدام نے واضح کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ پاکستان اور قطر کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اس بات کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایران فوری جنگی تصادم سے گریز کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
مذاکرات کا عمل اور ثالث فریقین کا کردار
ایرانی سفیر نے تفصیل سے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیش کردہ تجاویز اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اس عمل میں پاکستان اور قطر دو اہم ثالث فریقین کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دور کے مقابلے میں اب موجودہ مذاکراتی عمل کی رفتار تھوڑی سست ہے۔ تاہم، مختلف تجاویز کو گردش میں لایا جا رہا ہے اور ان پر غور و فکر کیا جا رہا ہے۔Also readFootball's biggest rivals may finally become teammates
اس بات کی تصدیق بھی کی گئی کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی ان مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ گزشتہ جون میں دستخط شدہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اب بھی امریکہ کے ساتھ گفت و شنید کا بنیادی فریم ورک ہے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان ڈی ایس کیلے ہوئے بات چیت کا اہم ستون سمجھا جاتا ہے۔
جدال کی نوعیت اور فوجی ردعمل کی دھمکی
رضا امیری مقدام نے اس تنازعے کو ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک وجودی جنگ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کیا جاتا ہے تو ایران سخت اور حتمی جواب دے گا۔ اس بات کا واضح اشارہ یہ ہے کہ ایران کسی بھی قسم کی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا اور وہ اس کے لیے پہلے سے ہی تیار ہے۔
سفیر نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر نئی فوجی کارروائی ہوتی ہے تو ایران کے پاس نئے 'سرپرائزز' موجود ہیں۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ ایران سفارتی راستے کو بند نہیں کر رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جارحیت کا جواب دینے سے انکار نہیں کریں گے لیکن فوجی جنگ کے بجائے سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں۔
حوثی باغیوں اور غیر هستہ ای معاہدے کا موقف
یمن میں حوثی باغیوں سے متعلق سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایرانی سفیر نے کہا کہ چین کی قیادت میں امن کوششوں کا خیرمقدم کیا جائے گا۔ ایران اس بات کی حمایت کرتا ہے کہ حوثی باغیوں کو یمن کی سیاسی اور زمینی حقیقت کا حصہ مانا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض مغربی اور علاقائی ممالک کی جانب سے حوثیوں کو دہشت گرد قرار دینے کے انتہائی کوششیں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں چین اور روس کی جانب سے مسترد کی جا چکی ہیں۔
ایران کا موقف ہے کہ حوثی باغیوں نے یمن کے دارالحکومت پر ایک دہائی سے زائد عرصے سے کنٹرول رکھا ہے۔ لہذا، کسی بھی امن معاہدے میں ان کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب، غیر هستہ ای معاہدے (NPT) کے حوالے سے ایرانی سفیر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران اس معاہدے سے باہر نہیں نکله گا۔ تاہم، انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے کیونکہ ایران کو لگتا ہے کہ معاہدے نے انہیں بغیر فوائد کے پابند رکھا ہے۔
حرمز تنگہ اور امریکی شرائط کا تضاد
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کے ساتھ وسیع تر مذاکرات کے لیے سات شرائط کا اظہار کیا ہے۔ ان میں امریکی بحری بلاک کے خاتمے، تمام محاذوں پر جنگ بندی اور پابندیوں میں کمی شامل ہیں۔ ایران کا مؤقف ہے کہ بحرمز تنگہ کو عام ٹریفک کے لیے کھولنے سے پہلے ان شرائط کو پورا کیا جائے۔
دوسری جانب، امریکہ سمندر میں جہاز رانی کی حفاظت کے گارنٹی چاہتا ہے اور ابتدائی مذاکرات میں ایران کے غیر هستہ ای پروگرام کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ ان مختلف پوزیشنز کے باعث سفارتی کوششوں میں چیلنجز پیدا ہوئے ہیں۔ پاکستان اور قطر کے ذریعے انڈائریکٹ رابطے جاری ہیں لیکن حتمی معاہدے تک پہنچنا اب بھی مشکل نظر آتا ہے۔
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