ایرانی وزیر خارجہ کا آبنائے ہرمز کی صورتحال اور امریکی تعلقات پر اہم بیان

عباس عراقچی نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز صرف دشمن ممالک کے لیے بند ہے اور ایران امریکی احترام کی شرط پر مذاکرات کا حامی ہے۔
ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے حال ہی میں ایک جامع پریس کانفرنس کے دوران خطے کی موجودہ صورتحال اور بین الاقوامی تعلقات پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر اس موقف کی تردید کی کہ ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا اس کی بندش کا ذمہ دار ہے۔ عراقچی کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کا اصل سبب ایران نہیں بلکہ وہ بیرونی عناصر اور قوتیں ہیں جو اس خطے میں عدم استحکام اور کشیدگی پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سمندری گزرگاہ تمام تجارتی جہازوں کے لیے مکمل طور پر کھلی ہے اور عالمی تجارت میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی۔ تاہم انہوں نے ایک اہم نکتہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ گزرگاہ صرف اُن ممالک اور فوجی قوتوں کے لیے بند ہے جو ایران کے خلاف جنگی کارروائیوں میں شامل ہیں یا جن کا مقصد ایران کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خلیج فارس میں فوجی موجودگی اور تناؤ میں اضافہ ہوا ہے اور دنیا کی نظریں تیل کی سپلائی لائن پر جمی ہوئی ہیں۔ سفارتی تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ ایران ہمیشہ سے امن پسند ملک رہا ہے اور وہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کے راستے کو ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تہران مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ امریکا کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی۔ ایران ی وزیر خارجہ کے مطابق مذاکرات صرف اسی صورت میں کامیاب اور نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں جب واشنگٹن کی جانب سے سنجیدگی، خلوص اور باہمی احترام کا مظاہرہ کیا جائے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ ایران کسی بھی قسم کے بیرونی دباؤ، دھمکیوں یا فوجی دھمکیوں کے ذریعے اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کا عادی نہیں ہے اور وہ ہر اس کوشش کو مسترد کرتا ہے جس کا مقصد ایران کی خود مختاری پر اثر انداز ہونا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو مقاصد عسکری طاقت اور دباؤ کے ذریعے حاصل نہیں کیے جا سکے وہ مذاکرات کی میز پر زبردستی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ایران کی خواہش ہے کہ کوئی بھی بات چیت برابری اور عزت کی بنیاد پر ہو تاکہ خطے میں دیرپا امن قائم ہو سکے۔ جوہری پروگرام اور امریکی پابندیوں کے حوالے سے عباس عراقچی نے ماضی کے تلخ تجربات کا ذکر کیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ایران کئی دہائیوں سے امریکی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے جس نے ایران ی معیشت کو شدید متاثر کیا، لیکن تہران نے کبھی ہار نہیں مانی۔ انہوں نے 2015 کے تاریخی جوہری معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے اس معاہدے کی تمام شرائط پر مکمل عمل کیا اور اپنی پاسداری کی، لیکن بدقسمتی سے امریکا اس معاہدے پر قائم نہ رہ سکا، جس کی وجہ سے اب تہران کے لیے امریکا پر اعتماد کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کو یقین دلایا کہ ایران کا جوہری پروگرام صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے اور تہران کا کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے تمام معاملات کو آئندہ کے مذاکراتی مراحل میں رکھا جائے گا اور اس پر تب بات ہوگی جب اعتماد کی بحالی کا کوئی ٹھوس راستہ نکلے گا۔ آخر میں ایران ی وزیر خارجہ نے پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کی جانب سے جاری مصالحتی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ موجودہ پیچیدہ حالات میں پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ثالثی کا عمل اتنا آسان نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ واضح کیا کہ پاکستان کی کوششیں ابھی ناکام نہیں ہوئیں۔ ایران اپنے پڑوسی ملک پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے اور امید کرتا ہے کہ علاقائی تعاون کے ذریعے تناؤ کو کم کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی منظرنامے میں اعتماد کا شدید فقدان ہے، لیکن اگر تمام فریقین اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر امن کی طرف بڑھیں تو جنگ بندی کو مستقل بنایا جا سکتا ہے اور سفارتکاری کو ایک حقیقی موقع دیا جا سکتا ہے۔ تہران کا موقف ہے کہ خطے کے مسائل کا حل خطے کے لوگ ہی نکال سکتے ہیں اور بیرونی مداخلت صرف آگ کو ہوا دینے کا کام کرتی ہے.
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے حال ہی میں ایک جامع پریس کانفرنس کے دوران خطے کی موجودہ صورتحال اور بین الاقوامی تعلقات پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر اس موقف کی تردید کی کہ ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا اس کی بندش کا ذمہ دار ہے۔ عراقچی کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کا اصل سبب ایران نہیں بلکہ وہ بیرونی عناصر اور قوتیں ہیں جو اس خطے میں عدم استحکام اور کشیدگی پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سمندری گزرگاہ تمام تجارتی جہازوں کے لیے مکمل طور پر کھلی ہے اور عالمی تجارت میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی۔ تاہم انہوں نے ایک اہم نکتہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ گزرگاہ صرف اُن ممالک اور فوجی قوتوں کے لیے بند ہے جو ایران کے خلاف جنگی کارروائیوں میں شامل ہیں یا جن کا مقصد ایران کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خلیج فارس میں فوجی موجودگی اور تناؤ میں اضافہ ہوا ہے اور دنیا کی نظریں تیل کی سپلائی لائن پر جمی ہوئی ہیں۔ سفارتی تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ ایران ہمیشہ سے امن پسند ملک رہا ہے اور وہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کے راستے کو ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تہران مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ امریکا کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق مذاکرات صرف اسی صورت میں کامیاب اور نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں جب واشنگٹن کی جانب سے سنجیدگی، خلوص اور باہمی احترام کا مظاہرہ کیا جائے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ ایران کسی بھی قسم کے بیرونی دباؤ، دھمکیوں یا فوجی دھمکیوں کے ذریعے اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کا عادی نہیں ہے اور وہ ہر اس کوشش کو مسترد کرتا ہے جس کا مقصد ایران کی خود مختاری پر اثر انداز ہونا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو مقاصد عسکری طاقت اور دباؤ کے ذریعے حاصل نہیں کیے جا سکے وہ مذاکرات کی میز پر زبردستی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ایران کی خواہش ہے کہ کوئی بھی بات چیت برابری اور عزت کی بنیاد پر ہو تاکہ خطے میں دیرپا امن قائم ہو سکے۔ جوہری پروگرام اور امریکی پابندیوں کے حوالے سے عباس عراقچی نے ماضی کے تلخ تجربات کا ذکر کیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ایران کئی دہائیوں سے امریکی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے جس نے ایرانی معیشت کو شدید متاثر کیا، لیکن تہران نے کبھی ہار نہیں مانی۔ انہوں نے 2015 کے تاریخی جوہری معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے اس معاہدے کی تمام شرائط پر مکمل عمل کیا اور اپنی پاسداری کی، لیکن بدقسمتی سے امریکا اس معاہدے پر قائم نہ رہ سکا، جس کی وجہ سے اب تہران کے لیے امریکا پر اعتماد کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کو یقین دلایا کہ ایران کا جوہری پروگرام صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے اور تہران کا کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے تمام معاملات کو آئندہ کے مذاکراتی مراحل میں رکھا جائے گا اور اس پر تب بات ہوگی جب اعتماد کی بحالی کا کوئی ٹھوس راستہ نکلے گا۔ آخر میں ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کی جانب سے جاری مصالحتی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ موجودہ پیچیدہ حالات میں پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ثالثی کا عمل اتنا آسان نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ واضح کیا کہ پاکستان کی کوششیں ابھی ناکام نہیں ہوئیں۔ ایران اپنے پڑوسی ملک پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے اور امید کرتا ہے کہ علاقائی تعاون کے ذریعے تناؤ کو کم کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی منظرنامے میں اعتماد کا شدید فقدان ہے، لیکن اگر تمام فریقین اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر امن کی طرف بڑھیں تو جنگ بندی کو مستقل بنایا جا سکتا ہے اور سفارتکاری کو ایک حقیقی موقع دیا جا سکتا ہے۔ تہران کا موقف ہے کہ خطے کے مسائل کا حل خطے کے لوگ ہی نکال سکتے ہیں اور بیرونی مداخلت صرف آگ کو ہوا دینے کا کام کرتی ہے
ایران امریکا آبنائے ہرمز جوہری پروگرام پاکستان