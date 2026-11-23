ایرانی گلوکارہ پرستو احمدی کو سزائے لٹکا اور پابندیاں
ایرانی گلوکارہ پرستو احمدی اور ان کی ٹیم کو 74 چوٹیں اور دو سال کی پابندی سنی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں۔
ایران ی گلوکارہ پرستو احمدی کو ایک مقامی عدالت نے سنگین قانونی کارروائی کے تحت سخت سزا سنائی ہے۔ ان کے علاوہ چار دیگر افراد پر بھی اسی نوعیت کے الزامات میں چوٹیں کی سزا اور دیگر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ واقعہ ایران میں آرٹسٹس کی آزادی اور قومی قوانین کے تصادم کی عکاسی کرتا ہے۔
عدالتی فیصلہ اور تفصیلات
ایرانی خبردار ویب سائٹ کے مطابق گلوکارہ پرستو احمدی اور ان کی پچاسی ٹیم کے چار ارکان کو 'عامہ جنت کی بے عزتی' اور 'آن لائن فحش اور غیر اخلاقی مواد کی تیاری و اشاعت' کے الزامات میں مجرم ٹھہرایا گیا۔ عدالت نے تمام پنجوں افراد کو بالکل برابر کی سزا سنائی ہے۔ ہر ایک کو چوٹیں کی سزا دی گئی ہے، جو کہ ایران میں بعض سنگین جرائم کے لیے لازمی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں دو سال تک آرٹسٹک اور موسیقی کی سرگرمیوں سے روکا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان پر دو سال کے لیے سفر کرنے کی بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ وکیل مصطفیٰ نیلی نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ سزا آئندہ ہفتے یا جلد ہی نافذ عمل ہوگی۔Also readملک بھر میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 1030 سے تجاوز کرگئی - ایکسپریس اردو
واقعے کی پس منظر
اس مقدمے کی بنیاد دسمبر 2024 میں جاری کیے گئے ایک ویڈیو پر رکھی گئی تھی۔ ناروے میں قائم انسانی حقوق کے گروپ ہنگاو کی رپورٹ کے مطابق اس ویڈیو میں پرستو احمدی کو غیر مجبوری حجاب کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں ان کے ہمراہ مرد موسیقار بھی موجود تھے۔ یہ پرفارمنس دارالحکومت تہران کے جنوب میں واقع شہر قزوین میں ہوئی تھی۔ یہ ویڈیو یوٹیوب پر شایر کی گئی تھی، جس کے بعد فوراً ہی ایف بی آر اور قانونی اداروں نے اس پر کارروائی شروع کی تھی۔
بین الاقوامی ردعمل اور مقامی موقف
مغربی حکومتوں اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے تنظیموں نے اس قسم کی سزاؤں کی سخت مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چوٹیں کی سزا انسانیت کے خلاف ہے اور یہ ٹارچر کا درجہ رکھتی ہے جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب ایران نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ممالک کو اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر اپنی قانونی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے اور اسے بیرونی مداخلت پسند نہیں۔
پچاسی ٹیم اور قانونی پیچیدگی
اس مقدمے میں ملوث دیگر چار افراد بھی پرستو احمدی کے ساتھ ایک ہی فائل میں پیش کیے گئے۔ ان پر بھی اسی نوعیت کے الزامات ہیں اور ان کی سزا گلوکارہ جیسی ہی ہے۔ یہ حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایران میں قانونی نظام اب آرٹسٹس کے ساتھ ساتھ ان کی پچاسی ٹیم کو بھی سختی سے نگرانی میں رکھتا ہے۔ یہ اقدام مستقبل میں دیگر فنکاروں کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی کے طور پر کام کر سکتا ہے۔
ماضی اور مستقبل کا تسلسل
حجاب کے قومی قوانین کو 2022 میں ہونے والے عوامی مظاہرے میں ایک بڑے مسئلے کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ ان مظاہرے کا آغاز کوردش خاتون محسا امینی کے قید خانے میں انتقال کے بعد ہوا تھا، جو کہ حجاب کے قواعد کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار کی گئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد سے ایران میں خواتین کے حقوق اور آزادی اظہار کے حوالے سے مسلسل تناؤ رہا ہے۔ پرستو احمدی کا یہ مقدمہ اسی طویل اور پیچیدہ معاشرتی و قانونی کشمکش کا ایک نیا باب ہے۔
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