ایران کے 60 فیصد افزودہ یورینیئم ذخائر: مستقبل اور مقام کی مبهم照片

ایران کے 60 فیصد یورینیئم کے ذخائر پر تہران و واشنگٹن کے درمیان تنازع، ان کی مقدار اور غیر یقینی صورت حالات پر مبنی بتائیں۔
ایران کے افزودہ یورینیئم کے ذخائر تہران اور واشنگٹن کے درمیان جنگ کے خاتمے کے معاہدے پر جاری تنازع کا اہم نکتہ ہیں، مگر ان ذخائر کا مستقبل اور مقام پیچیدہ معمہ ہے۔ یہ تنازع دراصل یورینیئم کے ان سینکڑوں کلوگرام ذخائر پر ہے جنہیں ایران نے حالیہ برسوں میں 60 فیصد تک افزودہ کیا ہے۔ یہ سطح اگرچہ ایٹمی ہتھیاروں میں استعمال کے لیے ناکافی ہے، مگر تکنیکی طور پر 90 فیصد افزودگی کے قریب ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان ذخائر کو ایران کے 'اندر یا باہر' تباہ کیا جانا چاہیے، مگر ایران ی حکام نے مسلسل اس مطالبے کو مسترد کیا ہے۔ حال ہی میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ چاہے تو تہران سے معاہدے کے بغیر بھی افزودہ یورینیئم ذخائر حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے حالیہ بیان میں کہا کہ 'ہم چاہیں تو اسے ابھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال وہ ہمیں روک سکیں گے اگر ہم نے ایسا چاہا، لیکن مجھے فی الحال اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اسے زیرِ زمین دفن کر دیا گیا ہے۔' 12 روزہ جنگ کے دوران فردو ، نطنز اور اصفہان کی جوہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے تقریباً ایک سال بعد بھی کوئی آزاد تنظیم یقین کے ساتھ یہ نہیں بتا سکی کہ ان ذخائر میں سے کتنا یورینیئم باقی ہے، یہ کس حالت میں ہیں، اور اسے کہاں محفوظ رکھا گیا۔ فوجی حملوں کے باعث جوہری تنصیبات کی تباہی، آئی اے ای اے انسپکٹرز کی رسائی کی معطلی اور ایران ی و امریکی حکام کے متضاد بیانات نے ان ذخائر کی قسمت کے بارے میں مبہم تصویر پیش کی ہے۔ کچھ جائزے کہتے ہیں کہ حملوں سے پہلے کچھ ذخائر منتقل کر دیے گئے تھے، جبکہ دیگر کے مطابق اس کا کچھ حصہ تباہ شدہ تنصیبات کے ملبے تلے دبا ہو سکتا ہے۔ 2015 کے امریکہ- ایران جوہری معاہدے ( جے سی پی او اے ) کے تحت تہران نے یورینیئم کی افزودگی 3.
67 فیصد تک رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ یہ سطح ایٹمی بجلی گھروں کے لیے ایندھن تیار کرنے کے لیے درکار ہے۔ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دورِ صدارت میں امریکہ کے جوہری معاہدے سے نکلنے اور ایران کی جانب سے شرائط کی خلاف ورزی کے بعد تہران نے پہلے افزودگی کی سطح 4.5 فیصد اور پھر 20 فیصد تک بڑھا دی۔ اس کے تین سال بعد تہران 60 فیصد تک پہنچا۔ نطنز تنصیب میں دھماکے اور بجلی کی بندش کے بعد، جسے ایران نے اسرائیلی تخریب کاری قرار دیا، تہران کے حکام نے اعلان کیا کہ وہ 60 فیصد افزودگی شروع کریں گے۔ بین الاقوامی جوہری توانایی ایجنسی (آئی اے ای اے) نے اس وقت کہا تھا کہ ایران دنیا کا ONE غیر جوہری ملک ہے جس نے اس سطح تک پہنچ حاصل کی۔ ایرانی حکام نے کہا کہ یہ اقدام امریکی دباؤ اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ہے۔ اس نے زور دیا کہ تہران کو اپنے جوہری پروگرام کے لیے درکار افزودگی کی سطح طے کرنے کا حق حاصل ہے۔ مگر مغربی ممالک کا کہنا تھا کہ 60 فیصد افزودہ یورینیئم کا ذخیرہ روایتی سویلین ضروریات سے زیادہ ہے اور یہ ایران کو ہتھیاروں کے معیار کی افزودگی کے قریب لے آتا ہے۔ اگلے برسوں میں جب جے سی پی او اے کی بحالی کے لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے اور ایران کے مغرب کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوئے تو 60 فیصد یورینیئم کا ذخیرہ تیزی سے بڑھا۔ اپنی رپورٹس میں آئی اے ای اے نے بتایا کہ نہ صرف ذخائر کی مقدار بڑھی بلکہ فردو اور نطنز میں جدید سینٹری فیوجز نصب کرنے سے مزید افزودگی تک پہنچنے میں درکار وقت بھی کم ہو گیا۔ گذشتہ سال 12 روزہ جنگ سے پہلے آئی اے ای اے کے اندازے کے مطابق ایران کے پاس 60 فیصد یورینیئم کا ذخیرہ تقریباً 440 کلوگرام تک پہنچ گیا تھا۔ مگر جوہری تنصیبات پر بمباری کے بعد ان ذخائر کی قسمت ایران کے جوہری پروگرام کا سب سے اہم مگر مبہم پہلو ہے۔ یہ مواد اکثر یورینیئم ہیکسافلورائڈ گیس (یو ایف سِکس) کی شکل میں رکھا جاتا ہے جسے خصوصی سٹیل سلنڈروں میں بھر کر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ادارے کے مطابق ان ذخائر کی تیاری کے مقامات واضح تھے۔ فردو 60 فیصد افزودگی کا مرکزی مرکز تھا جبکہ نطنز کا پائلٹ پلانٹ معاون کردار ادا کرتا تھا۔ اپنی مئی 2025 کی رپورٹ میں ادارے نے کہا کہ اس سال فروری سے مئی کے درمیان صرف فردو میں 166 کلوگرام سے زیادہ اور نطنز میں تقریباً 19 کلوگرام 60 فیصد یورینیئم تیار کیا گیا
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