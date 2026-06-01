ایران نے امریکہ کے ساتھ غیر مباشرت رابطوں کو معطل کردیا

ایران نے امریکہ کے ساتھ غیر مباشرت رابطوں کو معطل کردیا
📆01/06/2026 4:00 pm
📰BOLNETWORK
ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کے لئے کسی بھی صورت میں اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایران اور امریکہ کے ساتھ معاہدے کی بات چیت میں اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے کی بات نہیں کی گئی۔

ایران نے امریکہ کے ساتھ غیر مستقیم سفارتی رابطوں کو معطل کردیا ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ جو امریکہ کے ساتھ ایران کے ساتھ ہوگا وہ صرف ایران کے علاقے تک محدود نہیں ہوگا بلکہ اس کا اطلاق لبنان، سوریہ، فلسطین اور دیگر علاقوں پر بھی ہوگا۔ ایران کے خارجہ منصوبے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ غیر مباشرت رابطے معطل کردئے ہیں۔ ایرانی خارجہ منصوبے نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی معاہدے کی خلاف ورزی کے لئے ذمہ دار ہوں گے۔ ایرانی خارجہ منصوبے کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لئے لبنان میں اہم شرط یہ ہے کہ وہاں کا امن برقرار رہے۔ یہ بات لبنان میں اسرائیلی حملوں کے بعد سامنے آئی ہے جس میں لبنان کے حزب اللہ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے لبنان میں بڑھتی ہوئی تباہی ہے

