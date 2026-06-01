ایران نے امریکہ کے ساتھ غیر مباشرت رابطوں کو معطل کردیا

ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کے لئے کسی بھی صورت میں اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایران اور امریکہ کے ساتھ معاہدے کی بات چیت میں اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے کی بات نہیں کی گئی۔
ایران نے امریکہ کے ساتھ غیر مستقیم سفارتی رابطوں کو معطل کردیا ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ جو امریکہ کے ساتھ ایران کے ساتھ ہوگا وہ صرف ایران کے علاقے تک محدود نہیں ہوگا بلکہ اس کا اطلاق لبنان ، سوریہ، فلسطین اور دیگر علاقوں پر بھی ہوگا۔ ایران کے خارجہ منصوبے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ غیر مباشرت رابطے معطل کردئے ہیں۔ ایران ی خارجہ منصوبے نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی معاہدے کی خلاف ورزی کے لئے ذمہ دار ہوں گے۔ ایران ی خارجہ منصوبے کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لئے لبنان میں اہم شرط یہ ہے کہ وہاں کا امن برقرار رہے۔ یہ بات لبنان میں اسرائیل ی حملوں کے بعد سامنے آئی ہے جس میں لبنان کے حزب اللہ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے لبنان میں بڑھتی ہوئی تباہی ہے.
ایران نے امریکہ کے ساتھ غیر مستقیم سفارتی رابطوں کو معطل کردیا ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ جو امریکہ کے ساتھ ایران کے ساتھ ہوگا وہ صرف ایران کے علاقے تک محدود نہیں ہوگا بلکہ اس کا اطلاق لبنان، سوریہ، فلسطین اور دیگر علاقوں پر بھی ہوگا۔ ایران کے خارجہ منصوبے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ غیر مباشرت رابطے معطل کردئے ہیں۔ ایرانی خارجہ منصوبے نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی معاہدے کی خلاف ورزی کے لئے ذمہ دار ہوں گے۔ ایرانی خارجہ منصوبے کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لئے لبنان میں اہم شرط یہ ہے کہ وہاں کا امن برقرار رہے۔ یہ بات لبنان میں اسرائیلی حملوں کے بعد سامنے آئی ہے جس میں لبنان کے حزب اللہ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے لبنان میں بڑھتی ہوئی تباہی ہے
ایران امریکہ معاہدہ اسرائیل لبنان