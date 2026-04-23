ایرانی سپریم لیڈر کی صحت اور ملک میں پاسداران انقلاب کی بڑھتی ہوئی طاقت

امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے ایک انتہائی اہم اور چونکا دینے والی رپورٹ شائع کی ہے جس میں ایران کی داخلی سیاست اور سپریم لیڈر کے گرد گھومنے والے حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای ذہنی طور پر مکمل طور پر متحرک اور باخبر ہیں، تاہم ملک کے اہم ترین فیصلے اب براہ راست ان کے ذریعے نہیں بلکہ پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈروں کے ایک مخصوص گروپ کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ یہ گروپ ایک غیر رسمی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرح کام کر رہا ہے، جو دفاعی اور خارجہ پالیسی سمیت اہم معاملات پر فیصلے کرتا ہے اور سپریم لیڈر ان فیصلوں کی منظوری دیتے ہیں۔ نیویارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں ایک ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای حالیہ دنوں میں ایک فضائی حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور وہ اب تک طبی ٹیم کی مسلسل نگرانی میں ہیں۔ عہدیدار نے واضح کیا کہ مجتبیٰ خامنہ ای شدید زخمی ہیں لیکن ہوش میں ہیں اور ان کے ساتھ رابطے کے لیے غیر روایتی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی یا امریکی نگرانی سے بچنے کے لیے اعلیٰ حکام سپریم لیڈر کے قریب جانے سے گریز کر رہے ہیں اور تمام پیغامات ہاتھ سے لکھ کر قاصدوں کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں، جن کا مجتبیٰ خامنہ ای تحریری طور پر جواب دیتے ہیں۔ یہ طریقہ پیغام رسانی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای کی صحت اور ان کی سرگرمیوں کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای عوامی منظر نامے سے غائب ہونے کے باوجود تحریری نوٹس کے ذریعے بیرونی دنیا کی صورتحال سے باخبر رہتے ہیں اور اہم امور پر اپنی منظوری دیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، مارچ میں ہونے والے اس حملے میں سپریم لیڈر کے والد آیت اللہ علی خامنہ ای شہید ہوگئے تھے۔ اس حملے میں مجتبیٰ خامنہ ای بھی شدید زخمی ہوئے تھے۔ اس صورتحال نے پاسداران انقلاب کے کمانڈروں کو مزید طاقتور بنا دیا ہے، جو اب اہم فیصلے کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ عبد الرضا دیواری نامی ایک ایرانی سیاستدان نے نیویارک ٹائمز کو بتایا کہ جنرلز ہی اصل میں اس بورڈ کے ارکان ہیں جو دفاع اور خارجہ پالیسی سمیت اہم فیصلے کرتے ہیں جبکہ خامنہ ای ان فیصلوں کی توثیق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد بقر قالیباف نے بتایا ہے کہ امریکا کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے سے متعلق تجاویز سپریم لیڈر کو پیش کی جا چکی ہیں اور ان کی رائے کو حتمی اہمیت دی جائے گی۔ رپورٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ حالیہ دنوں میں مذاکرات کی قیادت قالیباف کے ہاتھ میں آ گئی ہے جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کو پس منظر میں دھکیل دیا گیا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال ایران کی داخلی سیاست میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے اور اس کے علاقائی اور بین الاقوامی اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں قیام امن کی کوششوں کو سراہا جا رہا ہے اور ایران پاکستان مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو سکتے ہیں
