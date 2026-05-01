ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی کا اہم کردار

ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات میں ثالثی کا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کئی ممالک اس سلسلے میں مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت پاکستان ہی دونوں فریقوں کے درمیان باضابطہ رابطہ کار کی حیثیت رکھتا ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی کا کردار تہران: ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقئی نے کہا ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات میں ثالثی کا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کئی ممالک اس سلسلے میں مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت پاکستان ہی دونوں فریقوں کے درمیان باضابطہ رابطہ کار کی حیثیت رکھتا ہے۔ باقئی نے مزید کہا کہ اگر باضابطہ مذاکرات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس کی باضابطہ طور پر اعلانیہ کی جائے گی۔ ترجمان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران اور روس کے درمیان ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدہ موجود ہے، جس کے تحت سیاسی، سکیورٹی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تعاون دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے اور علاقائی استحکام میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اس تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ باقئی نے کہا کہ ایران موجودہ صورتحال کے پیش نظر متعدد ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے اور اہم علاقائی پیشرفتوں پر اپنا موقف فعال طور پر بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران علاقائی سلامتی اور استحکام کو بہت اہمیت دیتا ہے اور تمام ممالک کے ساتھ مثبت تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کا کردار قابل تحسین ہے۔ باقئی نے کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی اصولوں پر مبنی ہے اور وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کے تحت نہیں آ سکتا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران اپنے دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات گزشتہ کئی سالوں سے تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر جوہری پروگرام کے حوالے سے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں ایران ی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پر امن مقاصد کے لیے ہے اور وہ کسی قسم کا جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تاہم، امریکہ اس موقف پر یقین نہیں رکھتا اور ایران پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگاتا رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی حمایت کی ہے اور دونوں ممالک کو مسائل کے حل کے لیے مذاحمت کی میز پر آنے کی ترغیب دی ہے۔ پاکستان کا मानना ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اس معاملے میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ہر ممکنہ مدد کے لیے تیار ہے۔ اسماعیل باقئی نے مزید کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی میں تمام ممالک کے ساتھ مساوی تعلقات قائم کرنے کا اصول شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی ملک کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کا قائل نہیں ہے اور وہ تمام ممالک کے ساتھ امن اور تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران علاقائی مسائل کے حل میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ایک پیچیدہ عمل ہے اور اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے اور وہ مثبت نتائج کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی جانب سے مذاکرات میں لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا، لیکن ایران اپنے اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ باقئی نے کہا کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ ایران ی معیشت پر عائد پابندیاں فوری طور پر ختم کرے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کی وجہ سے ایران ی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس سے علاقائی استحکام بھی متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ پابندیوں کو ختم کر کے ایران کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے لیے دونوں فریقوں کو مثبت اور تعمیری رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کی تشویشات کو سمجھنا ہوگا اور مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات میں ثالثی کرنے والے ممالک کو بھی مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کی ثالثی کے کردار پر بات کرتے ہوئے باقئی نے کہا کہ پاکستان ایک قابل اعتماد اور ذمہ دار ملک ہے اور وہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ دونوں فریقوں کو مذاحمت کی میز پر لانے میں مدد کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان کی ثالثی کے کردار کی قدر کرتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران علاقائی امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور وہ تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا मानना ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی علاقائی مسائل کا حل ممکن ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کا کردار اہم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی اصولوں پر مبنی ہے اور وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کے تحت نہیں آ سکتا.
ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی کا کردار تہران: ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقئی نے کہا ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات میں ثالثی کا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کئی ممالک اس سلسلے میں مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت پاکستان ہی دونوں فریقوں کے درمیان باضابطہ رابطہ کار کی حیثیت رکھتا ہے۔ باقئی نے مزید کہا کہ اگر باضابطہ مذاکرات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس کی باضابطہ طور پر اعلانیہ کی جائے گی۔ ترجمان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران اور روس کے درمیان ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدہ موجود ہے، جس کے تحت سیاسی، سکیورٹی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تعاون دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے اور علاقائی استحکام میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اس تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ باقئی نے کہا کہ ایران موجودہ صورتحال کے پیش نظر متعدد ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے اور اہم علاقائی پیشرفتوں پر اپنا موقف فعال طور پر بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران علاقائی سلامتی اور استحکام کو بہت اہمیت دیتا ہے اور تمام ممالک کے ساتھ مثبت تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کا کردار قابل تحسین ہے۔ باقئی نے کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی اصولوں پر مبنی ہے اور وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کے تحت نہیں آ سکتا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران اپنے دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات گزشتہ کئی سالوں سے تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر جوہری پروگرام کے حوالے سے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں ایرانی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پر امن مقاصد کے لیے ہے اور وہ کسی قسم کا جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تاہم، امریکہ اس موقف پر یقین نہیں رکھتا اور ایران پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگاتا رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی حمایت کی ہے اور دونوں ممالک کو مسائل کے حل کے لیے مذاحمت کی میز پر آنے کی ترغیب دی ہے۔ پاکستان کا मानना ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اس معاملے میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ہر ممکنہ مدد کے لیے تیار ہے۔ اسماعیل باقئی نے مزید کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی میں تمام ممالک کے ساتھ مساوی تعلقات قائم کرنے کا اصول شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی ملک کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کا قائل نہیں ہے اور وہ تمام ممالک کے ساتھ امن اور تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران علاقائی مسائل کے حل میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ایک پیچیدہ عمل ہے اور اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے اور وہ مثبت نتائج کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی جانب سے مذاکرات میں لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا، لیکن ایران اپنے اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ باقئی نے کہا کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ ایرانی معیشت پر عائد پابندیاں فوری طور پر ختم کرے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کی وجہ سے ایرانی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس سے علاقائی استحکام بھی متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ پابندیوں کو ختم کر کے ایران کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے لیے دونوں فریقوں کو مثبت اور تعمیری رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کی تشویشات کو سمجھنا ہوگا اور مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات میں ثالثی کرنے والے ممالک کو بھی مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کی ثالثی کے کردار پر بات کرتے ہوئے باقئی نے کہا کہ پاکستان ایک قابل اعتماد اور ذمہ دار ملک ہے اور وہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ دونوں فریقوں کو مذاحمت کی میز پر لانے میں مدد کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان کی ثالثی کے کردار کی قدر کرتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران علاقائی امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور وہ تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا मानना ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی علاقائی مسائل کا حل ممکن ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کا کردار اہم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی اصولوں پر مبنی ہے اور وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کے تحت نہیں آ سکتا
ایران امریکہ پاکستان مذاکرات ثالثی وزارت خارجہ علاقائی امن