ایرانی ڈرون حملے کا دعویٰ اور کویتی فضائی دفاعی نظام کی کامیابی
ایران نے کویت میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ کویت نے ان حملوں کو ناکام قرار دیا ہے۔ خطے میں امریکی بحری موجودگی میں اضافہ بھی سامنے آیا ہے۔
ایران نے کویت میں واقع امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے کا دعویٰ کیا ہے جس کے بعد خطے میں کشیدگی کی نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے قزوین گارڈز نے ایک سرکاری بیان جاری کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ علی السالم فوجی اڈے پر امریکی دفاعی اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں کا خاص مقصد پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام اور ڈرون اور میزائل لانچنگ سٹیشنز کو غیر فعال کرنا تھا۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں امریکی فوج کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے اور یہ ستمبر کے بعد کویت میں موجود امریکی اتحادی فوجی اڈے کے خلاف ایران کی پہلی رپورٹ شدہ فوجی کارروائی ہے۔ یہ دعویٰ ایرانی سرکاری میڈیا میں نشر ہونے والے فوجی بیان کے ذریعے سامنے آیا ہے جس میں زور دیا گیا ہے کہ امریکی دفاعی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔.
ایران نے کویت میں واقع امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے کا دعویٰ کیا ہے جس کے بعد خطے میں کشیدگی کی نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے قزوین گارڈز نے ایک سرکاری بیان جاری کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ علی السالم فوجی اڈے پر امریکی دفاعی اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں کا خاص مقصد پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام اور ڈرون اور میزائل لانچنگ سٹیشنز کو غیر فعال کرنا تھا۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں امریکی فوج کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے اور یہ ستمبر کے بعد کویت میں موجود امریکی اتحادی فوجی اڈے کے خلاف ایران کی پہلی رپورٹ شدہ فوجی کارروائی ہے۔ یہ دعویٰ ایرانی سرکاری میڈیا میں نشر ہونے والے فوجی بیان کے ذریعے سامنے آیا ہے جس میں زور دیا گیا ہے کہ امریکی دفاعی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
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