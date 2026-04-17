ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان: جنگ بندی معاہدے کی پاسداری

ایران کے وزیر خارجہ نے جنگ بندی کے تحت آبنائے ہرمز کو تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھول دیا ہے، جو عالمی تیل کی سپلائی کے لیے ایک اہم آبی راستہ ہے۔ یہ اقدام امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کی جانب ایک مثبت پیش رفت ہے۔
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز کو تمام تجارتی جہاز وں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران ی وزیر خارجہ نے یہ اعلان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کے ذریعے کیا جس میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کی باقی مدت کے دوران تمام تجارتی بحری جہاز ایران کی جانب سے مقرر کردہ مربوط (کوآرڈینیٹڈ) راستے سے گزر سکیں گے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے اپنی ٹوئٹ میں مزید واضح کیا کہ یہ راستے پہلے ہی ایران کی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کی جانب سے جاری کیے جا چکے ہیں۔ ان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں، آبنائے ہرمز سے تمام تجارتی جہازوں کا گزر مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، اور یہ سہولت جنگ بندی کی باقی مدت تک، ایران کی بندرگاہوں اور بحری تنظیم کے اعلان کردہ مربوط راستے پر فراہم رہے گی۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای اور دیگر عسکری قیادت شہید ہو گئی تھی۔ اس حملے کے ردعمل میں ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا تھا۔ آبنائے ہرمز دنیا کے لیے تیل اور گیس کی ترسیل کا ایک انتہائی اہم آبی راستہ ہے۔ اس کی بندش کے باعث عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قلت پیدا ہوئی اور ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اس صورتحال کے اثرات مہنگائی اور معیشت کی تباہی کی شکل میں سامنے آئے۔
اس بحرانی صورتحال میں پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور فریقین دو ہفتوں کی جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے مزید حملے نہ کرنے اور ایران نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد، پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات بھی منعقد ہوئے۔
موجودہ صورتحال میں، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے دورے پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، وزیراعظم شہباز شریف بھی سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے دورے پر ہیں اور ان کی سفارتی کوششیں ثمر آور ثابت ہو رہی ہیں۔
اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہو چکا ہے؛ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اپنی ’اسرائیل فرسٹ‘ پالیسی ترک کر کے معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔
یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ آبنائے ہرمز کا کھلنا عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی کے لیے ایک مثبت پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔
یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے، تاہم اس دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ایران نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی پہلے سے طے شدہ پالیسیاں ترک کرے اور بین الاقوامی معاہدوں کا احترام کرے۔
یہ بیان پاکستان کے دفاعی اور خارجہ امور کے ماہرین کی طرف سے بھی سراہا گیا ہے، جو اسے خطے میں امن و استحکام کے قیام کی جانب ایک مثبت قدم قرار دے رہے ہیں۔
یہ صورتحال عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں عالمی معیشت میں استحکام آنے کی توقع ہے۔
عالمی امن کے لیے یہ معاہدہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے بھی کئی ادوار میں تناؤ رہا ہے، تاہم اب امن کی طرف بڑھتے ہوئے قدم قابل تحسین ہیں۔
اس واقعے کے تمام پہلوؤں کا گہرائی سے تجزیہ کیا جا رہا ہے۔
علاقائی استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہیں گی۔
آبنائے ہرمز ایران جنگ بندی تجارتی جہاز عالمی تیل