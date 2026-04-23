ایران کی فوجی طاقت: امریکی میڈیا اور وائٹ ہاؤس کے بیانات میں تناؤ

امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی فوجی طاقت ٹرمپ انتظامیہ کے دعوؤں سے زیادہ مضبوط ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس اس رپورٹ کو پروپیگنڈا قرار دے رہا ہے۔
ایران کی فوجی طاقت کے بارے میں امریکی میڈیا کی رپورٹیں اور وائٹ ہاؤس کے بیانات کے درمیان واضح تناؤ پایا جاتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق، ایران کی حقیقی فوجی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے جو کہ سابق ٹرمپ انتظامیہ نے عوامی طور پر پیش کی تھی۔ ایک امریکی ٹی وی چینل کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی فوجی استعداد اب بھی کافی حد تک برقرار ہے، جس میں میزائل، بحری ہتھیار اور فضائی طاقت شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، ایران کے تقریباً آدھے بیلسٹک میزائل اور ان کے لانچنگ سسٹم ابھی بھی موجود ہیں اور آپریشنل حالت میں ہیں۔ یہ حقیقت خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب کے پاس تقریباً 60 فیصد بحری اسلحہ اور تیز رفتار کشتیاں (اسپیڈ بوٹس) موجود ہیں، جن کا مبینہ طور پر آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات خاص طور پر تشویش کا باعث ہے کیونکہ آبنائے ہرمز دنیا کے اہم تجارتی راستوں میں سے ایک ہے۔ ایرانی فضائیہ کا تقریباً دو تہائی حصہ بھی فعال ہے، جو ایران کی دفاعی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکی میڈیا کی یہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب خطے میں پہلے ہی کشیدگی موجود ہے اور عالمی برادری ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ اس صورتحال میں، ایران کی فوجی طاقت کے بارے میں درست معلومات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری جانب، وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے اس رپورٹ کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی میڈیا ایک بار پھر ایران کے حق میں پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکی افواج نے صرف 38 دنوں میں ایران کے دفاعی اور صنعتی ڈھانچے کو تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ ان کے مطابق، ایران کی بیلسٹک میزائل اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز بنانے اور ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، جبکہ ایرانی بحریہ کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ بیانات امریکی انتظامیہ کے نقطہ نظر کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کی تصدیق کرنا مشکل ہے۔ ان متضاد دعوں کے باعث صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے اور بین الاقوامی سطح پر خدشات بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق، ایران اور پاکستان کے درمیان امریکہ-ایران مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ مذاکرات خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اس معاملے میں ثالثی کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔
