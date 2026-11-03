ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی: قشم جزیرے پر حملے اور مذاکرات کی کوششیں
امریکی حملوں کے بعد ایران نے جنگ سے گریز کا پیغام دیا ہے جبکہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ اس واقعے کا عالمی مارکیٹوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے منگل کے روز واضح طور پر کہا کہ اگر علاقائی تنازعہ دوبارہ جنگ میں تبدیل ہوتا ہے تو اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یہ اہم بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے ہرمز تنگہ میں واقع قشم جزیرے پر حملہ کیا تھا۔ صدر پزشکیان نے زور دیا کہ ایران کی حکومت اب بھی اس بحران کو دیالوگ یا بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
حملے کی تفصیلات اور ایرانی ردعمل
دی وال سٹریٹ جرنل، سی این این اور نیویارک ٹائمز سمیت متعدد بین الاقوامی خبر رساں اداروں نے اطلاع دی ہے کہ قشم جزیرے پر حملے کیے گئے ہیں۔ نام نہاد امریکی عہدیداروں نے ان حملوں کو دفاعی نوعیت کا قرار دیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی آئی آر این اے نے اطلاع دی ہے کہ قشم جزیرے پر تینتالیس گھنٹوں کے دوران پانچ دھماکے ہوئے جن کی آوازیں سنائی دیں۔ مقامی باشندوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے آسمان میں دو طیارے اڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
ایران کے چیف نیگو شیٹر محمد باقر قلیچف نے ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جنگ کے لیے تیار ہے اور اس کی انگلی بٹرے پر رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے امریکہ کو ایک مضبوط اور عقلی جواب دیا ہے۔ قلیچف نے مزید کہا کہ اب جنگ روکنے کا فیصلہ امریکہ کے پاس ہے اور وہ اس سمت میں قدم اٹھا سکتا ہے۔
بین الاقوامی مذاکرات اور ثالثی کی کوششیں
قطر جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان غیر براہ راست مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، نے امید ظاہر کی ہے کہ یکساں معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ دونوں فریق مذاکراتی عمل کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دوحہ ان ممالک کے درمیان تجاویز کے فوری تبادلے میں مدد کر رہا ہے تاکہ عارضی معاہدے کی صورت نکالی جا سکے۔
امریکہ کے نائب صدر جے ڈی ونس نے منگل کے روز کہا کہ وہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کسی معاہدے تک پہنچنے کے حوالے سے مثبت ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ پیشرفت ہوئی ہے لیکن مزید کام باقی ہے۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ اگر واشنگٹن اپنی طویل فہرست میں شامل مطالبات قبول کرتا ہے تو ایران دو دن کے اندر ہرمز تنگہ کو دوبارہ کھول سکتا ہے۔
جغرافیائی اور معاشی اثرات کا جائزہ
ہرمز تنگہ عالمی تیل اور گیس کی سپلائی کا ایک اہم راستہ ہے جس کی وجہ سے یہ خطے کی جنگ کا مرکزی نقطہ بنا ہوا ہے۔ ستمبر کے مہینے میں ایران نے ایک سات روزہ منصوبہ پیش کیا تھا جس میں جنگ ختم کرنے، ایرانی اثاثوں کو منجمد ہونے سے بچانے اور تیل کی پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ یہ منصوبہ دو دن میں نافذ العمل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے جو ایران کی نیک نیتی کی مثال ہے۔
اس موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات سے قبل ایران پر دباؤ بڑھایا ہے۔ انہوں نے اتوار کے روز کہا کہ امریکہ کو کبھی نہ کبھی ایران کو سخت جواب دینا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کہا کہ انہیں ابھی بھی مرکزِ ایران میں موجود پک ایکس ماؤنٹین جیسی مشتبہ نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنانا ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے اف پی ایف کو بتایا کہ تازہ ترین حملوں میں اسرائیل کا کوئی حصہ نہیں ہے۔
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