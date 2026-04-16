ایران جنگ کے معاشی اثرات: پاکستانی عوام مہنگائی کی لپیٹ میں، سندھ حکومت کا ریلیف پیکج

پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ایران میں جاری جنگ کے معاشی اثرات پاکستان پر براہ راست پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی میں بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت نے موٹرسائیکل چلانے والوں کے لیے خصوصی سبسڈی کا اعلان کیا ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران میں جاری جنگ کے نتیجے میں عالمی سطح پر معاشی اثرات مرتب ہورہے ہیں، اور یہ اثرات پاکستان کے عوام کو مہنگائی کی صورت میں براہ راست متاثر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ایران میں جنگ کا آغاز ہوا تو وفاقی حکومت نے اس کے معاشی اثرات کو کم کرنے کے لیے 50 فیصد سبسڈی فراہم کی تھی اور صوبائی حکومتوں سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے عوام کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ وفاقی حکومت کی درخواست کے
جواب میں، صوبائی حکومتوں نے ٹرانسپورٹرز کے لیے سبسڈی کا اعلان کیا، جس کے تحت ان کے کرایوں میں کمی لائی گئی۔ خاص طور پر، صوبہ سندھ نے بینظیر ہاری کارڈ کے ذریعے 25 ایکڑ تک زمین کے حامل چھوٹے کسانوں کو مالی معاونت فراہم کرنے کا اقدام اٹھایا، تاکہ زرعی شعبے سے وابستہ افراد کو معاشی مشکلات سے نکالا جا سکے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید بتایا کہ سندھ حکومت نے موٹرسائیکل چلانے والوں کے لیے ایک خصوصی سکیم، پیپلز فیول سبسڈی، کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد ان افراد کو ریلیف فراہم کرنا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر سفر کے لیے موٹرسائیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، سندھ حکومت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے خاندانوں کو مفت ہوم سولر کٹس کی فراہمی بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس اقدام کا مقصد ان خاندانوں کو توانائی کے بحران اور بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتوں سے بچانا ہے۔ حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی مشکلات کے پیش نظر، عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات اور ریلیف فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ امید ظاہر کی کہ پاکستان کی قیادت جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور بالآخر جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے سرگرم عمل ہے، تاکہ ملک کو موجودہ معاشی بحران سے باہر نکالا جا سکے۔
