ایرانی بحریہ کا دعوی: امریکی جہاز لنکن پر میزائل حملے کا نقصان
ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی کا دعویٰ کہ جنگ کے پہلے روز ایرانی فوج نے امریکی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن کو نقصان پہنچایا اور آبنائے ہرمز بند رکھنے کا حکم دیا۔
ایرانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے دعویٰ کیا ہے کہ فوجی تصادم کے آغاز والے دن ہی ایرانی افواج نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن پر میزائل داگا اور اسے نشانہ بنایا۔ انہوں نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ یہ میزائل درستگی کے ساتھ اپنے ہدف پر لگا اور دشمن کے اس بڑے جنگی جہاز کو قابل ذکر نقصان پہنچایا۔
میزائل حملے کی تفصیلات اور امدادی کوششیں
ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے وضاحت کی کہ ایرانی افواج نے دشمن کی موجودگی کے مرکزی حصے کی نشاندہی کی اور اپنا پہلا غیرآزمودہ میزائل امریکی طیارہ بردار جہاز کی جانب داگا گیا۔ اس واقعے کے بعد امریکی بحریہ نے زخمی اہلکاروں کو نکالنے، ہلاک ہونے والوں کی لاشیں واپس لانے اور طبی امداد فراہم کرنے کے لیے پڑوسی ممالک کی بندرگاہوں سے مدد طلب کی۔Also readPakistan, Saudi Arabia, Türkiye Boost Defence Ties
آبنائے ہرمز کی بندش اور فضائی بلاتعطل
شہرام ایرانی نے اعلان کیا کہ آج کے دن امریکہ نے اپنی تمام تر صلاحیت کے باوجود آبنائے ہرمز سے ایک بھی جہاز گزارنے میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ انہوں نے واضح کیا کہ چاہے جہاز پر عملہ سوار ہو یا نہ ہو، اور چاہے وہ سمندر کے راستے آئے یا فضا کے ذریعے آئے، آبنائے ہرمز بند رہے گی۔
امریکی جہاز کی مرمت اور ایرانی دفاعی تیاریاں
بحریہ کے کمانڈر نے بتایا کہ دشمن نے ایران کے اندر موجود اہداف پر فضائی حملے دوبارہ شروع کرنے کی کوشش میں پڑوسی بندرگاہوں سے مرمت کا سامان حاصل کیا۔ اس کے بعد سے ایرانی بحری افواج نے اپنا آپریشنل نظام مزید بہتر بنایا اور پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ قریبی رابطے میں رہتے ہوئے دشمن کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے۔
نئی ٹیکنالوجی اور تیل کے ٹینکرز کی بازیابی
ایرانی کمانڈر نے کہا کہ ایرانی بحری افواج کو مقامی صنعتوں اور سائنس دانوں کے تعاون سے تیار کردہ جدید ترین آلات مل رہے ہیں، جن میں سے کئی نظام ابھی تک عوامی ویڈیوز میں سامنے نہیں آئے لیکن وہ آپریشنل علاقوں میں تعینات ہیں۔ شہرام ایرانی نے مزید اطلاع دی کہ ایرانی بحریہ کے کمانڈوز نے دشمن کے قبضے میں لیے گئے تیل کے دو ٹینکرز واپس حاصل کر لیے اور سیکیورٹی اہلکاروں کو گرفتار کر لیا۔
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