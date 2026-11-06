ایران اور امریکا: جہاں تک شرائط پوری نہیں ہوں گی مذاکرات نہیں ہوں گے
ایران کے سرکاری عہدیداروں کے مطابق امریکا کے ساتھ جوہری مذاکرات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک سات شرائط پوری نہ ہوں۔ آبنائے ہرمز کی بندش کا خطرہ ہے۔
ایران کے سینئر عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ امریکا کو جوہری ہتھیار وں کے حوالے سے تجاویز قطر کے ذریعے پیش کر دی گئی ہیں اور واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ تب تک جاری نہیں رہے گا جب تک وہ اپنی سات شرائط پوری نہیں کرتا۔ ایران کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق سیکریٹری محسن رضائی کا مؤقف ہے کہ امریکا جب تک ہمارے سات شرائط پورے نہیں کرتا اس وقت تک آبنائے ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ امریکا مذکورہ تجویز کا جائزہ لے رہا ہے حالانکہ اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
سات شرائط اور سفارتی پوزیشن
محسن رضائی نے گزشتہ روز واضح الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ سفارتی حوالے سے ایران نے امریکا کے لیے سات شرائط مقرر کر دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ ان تمام شرائط پر عمل درآمد نہیں کرتا ہم نہ تو آبنائے ہرمز کھولیں گے اور نہ ہی کسی قسم کے مذاکرات ہوں گے۔ ایرانی مطالبات میں امریکی پابندیوں کا فوری خاتمہ اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی شامل ہیں۔ امریکہ کا مؤقف ہے کہ مذاکرات کا مرکزی نکتہ جوہری ہتھیاروں کا مسئلہ ہونا چاہیے، لیکن ایران کے لیے پہلے معاشی ریلیف لازمی ہے۔Also readکرسٹینا اپلگٹ کا ای آئی پر مبنی نئے طبی معائنے کی امیدیں
مذاکرات اور ثالثی کی کوششیں
ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثوں کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ تاہم، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی وسط مدتی انتخابات کے بعد اگر کوئی نئی سیاسی تبدیلی آتی ہے تو یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو انتخابات کے بعد فوجی کارروائیوں کے دوبارہ شروع ہونے کے امکان کو مسترد کرنے سے گریز کیا ہے۔ اس صورتحال میں ایران نے جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کی صورت میں وسیع پیمانے پر جوابی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے جو علاقائی استحکام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔
فوجی کشیدگی اور علاقائی اثرات
امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری 2026 کو ایران پر حملہ کیا تھا جس کے ردعمل میں ایران نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران کے جوابی حملے میں متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب، کویت، بحرین، عراق اور دیگر ممالک میں موجود فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس فوجی تقابلی کے بعد علاقائی طاقتوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران کا مؤقف ہے کہ یہ کارروائیاں دفاعی ضروریات کا حصہ ہیں جبکہ مغربی ممالک انہیں خطے کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔
معیشت اور عالمی مارکیٹ پر اثرات
امریکی سیاسی صورتحال اور ایران کے ساتھ تعلقات کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ ٹرمپ کی پارٹی کی ممکنہ شکست کے بعد عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش یا کشیدگی کا خطرہ تیل کی فراہمی کے راستوں کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ ایران کا مؤقف ہے کہ وہ علاقائی امن اور مستحکم معاشی روابط کے خواہاں ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب امریکا اپنی پابندیاں ختم کرے۔
آئندہ کی حکمت عملی
ایران اور امریکا کے درمیان مستقبل کی سفارتی گفتگو کا انحصار اس بات پر ہے کہ واشنگٹن اپنی سات شرائط کی روشنی میں کیا قدم اٹھاتا ہے۔ اگر ایران کا خیال ہے کہ امریکا اپنے وعدوں پر عمل پیرا نہیں ہے تو آبنائے ہرمز کی بندش کی کارروائی جاری رہ سکتی ہے۔ یہ صورت حال نہ صرف دونوں ممالک کے لیے بلکہ ان ممالک کے لیے بھی سنگین اثرات رکھتی ہے جو تیل کی ترسیل پر انحصار کرتے ہیں۔ عالمی برادری اس صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ خطے میں جنگ کی کوئی بھی نئی لہر شروع نہ ہو۔
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