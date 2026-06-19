ایران کے رہبر معظم نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کی منظوری دے دی

ایران کے رہبر معظم مجتبیٰ خامنہ ای نے اپنے تحفظات کے باوجود امریکی صدر کے ساتھ طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کی منظوری دے دی ہے، جس میں ایران کی خودمختاری اور مفادات کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اس معاہدے کے تحت 60 روزہ مذاکراتی فریم ورک طے ہوا ہے جس میں جوہری پروگرام سمیت اہم امور پر بات چیت ہوگی۔
ایران کے رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہ ای نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران ی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کی منظوری دے دی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ اس معاہدے کے بارے میں اپنے تحفظات رکھتے ہیں لیکن اعلیٰ ایران ی حکام کی جانب سے یقین دہانی کے بعد انہوں نے اسے منظور کیا کہ ایران کی خودمختاری اور 'محور مقاومت' کے مفادات مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ خامنہ ای نے ایران ی قوم کے نام ایک پیغام میں کہا کہ صدر مسعود پزشکیان نے بطور سربراہ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل اس معاہدے کے تحفظ کی مکمل ذمہ داری قبول کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر واشنگٹن نے ضرورت سے زیادہ یا غیر معقول مطالبات پیش کیے تو تہران خارجی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ کے ساتھ مستقبل میں براہ راست رابطے کو 'دشمن کے موقف' کی قبولیت کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کا محتاط اور دفاعی سفارتی موقف برقرار ہے۔ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد 60 دنوں کی ایک فریم ورک مدت طے ہوئی ہے جس میں ایران کے جوہری پروگرام سمیت اہم امور پر وسیع مذاکرات کیے جائیں گے۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ دونوں فریق سویٹزرلینڈ میں پہلے سے طے شدہ مذاکرات کی طرف بڑھیں گے یا نہیں۔ اس اعلان کے بعد عالمی تیل کی منڈیوں میں زبردست ردعمل دیکھنے میں آیا اور قیمتوں میں کمی واقع ہوئی، جبکہ بحری نقل و حمل میں بہتری کی امید پیدا ہوئی۔ تاہم آبنائے ہرمز میں ابھی بھی احتیاط برتی جا رہی تھی۔ یہ اسٹریٹیجک آبی گزرگاہ، جو دنیا کی اہم ترین توانائی راہداریوں میں سے ایک ہے، حالیہ کشیدگی کے دوران متاثر ہوئی تھی لیکن اب معاہدے کی شرائط کے تحت اسے دوبارہ کھولے جانے کی امید ہے۔ مجتبیٰ خامنہ ای، جنہوں نے اپنے والد علی خامنہ ای کی وفات کے بعد قیادت سنبھالی، نے کہا کہ انہوں نے اس معاہدے کی منظوری دی ہے جبکہ اس کے مضمرات کے بارے میں ان کا 'مختلف جائزہ' ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ان کا فیصلہ اعلیٰ حکام کی طرف سے یقین دہانی پر مبنی تھا کہ ایران کی خودمختاری، اقتصادی مفادات اور اسٹریٹیجک ترجیحات سے سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے ذاتی تحفظات کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی۔ ان کے پیشرو آیت اللہ علی خامنہ ای نے تاریخی طور پر سفارتی مذاکرات کو سخت نگرانی میں آگے بڑھنے دیا تھا، لیکن عوامی طور پر ان کی توثیق کرنے سے گریز کیا تھا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد سے مجتبیٰ خامنہ ای زیادہ تر عوام کی نظروں سے دور رہے ہیں، اور آنے والے مہینوں میں ایران کی جنگ کے بعد کی خارجہ پالیسی میں ان کے کردار کی بین الاقوامی سطح پر جانچ پڑتال متوقع ہے۔ عملی محاذ پر بحری سرگرمیوں میں معمول کی بحالی کے ابتدائی اشارے ملے ہیں۔ امریکی بحری افواج نے مبینہ طور پر ایران ی بندرگاہوں پر لگائی گئی ناکہ بندی ہٹا لی ہے، جبکہ امریکی جنگی جہاز احتیاطی تدابیر کے طور پر ارد گرد کے پانیوں میں موجود ہیں۔ آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت آہستہ آہستہ بحال ہو گئی ہے، اور کئی جہاز بشمول تیل ٹینکرز اور ایل این جی کیریئرز کو اس اہم راستے سے گزرتے دیکھا گیا ہے۔ ایران ی حکام نے ایک نیا ریگولیٹری طریقہ کار متعارف کرایا ہے جس کے تحت بحری جہازوں کو آبنائے سے گزرنے سے پہلے کلیئرنس حاصل کرنی ہوگی، اور معاہدے کے تحت ابتدائی 60 دنوں کے لیے ٹرانزٹ فیس معطل کر دی گئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات ہفتے کے روز سویٹزرلینڈ میں متوقع ہیں، تاہم انہوں نے نوٹ کیا کہ شیڈول ابھی غیر یقینی ہے اور تبدیل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران ی حکام نے کہا ہے کہ وفد کے سفر کے حوالے سے کوئی حتمی تصدیق جاری نہیں کی گئی ہے۔ سفارتی پیش رفت کے باوجود اس معاہدے کی پائیداری پر ابھی بھی غیر یقینی کی فضا برقرار ہے۔ تجزیہ کاروں اور علاقائی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ عارضی کشیدگی میں کمی کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن واشنگٹن اور تہران کے درمیان ساختی تناؤ گہرائی میں موجود ہے۔ اس معاہدے کو بڑے پیمانے پر حالیہ امریکہ -اسرائیل- ایران تنازعے کو باضابطہ طور پر ختم کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو اس سال کے اوائل میں جنگ بندی سے پہلے ہفتوں کی شدید جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تاہم، اس بارے میں سوالات برقرار ہیں کہ آیا موجودہ فریم ورک مستقل استحکام کا باعث بنے گا۔ واشنگٹن میں، اس معاہدے پر ملے جلے سیاسی ردعمل سامنے آئے ہیں۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے 'فتح' قرار دیا اور تنقید کے خلاف اس کا دفاع کیا، جبکہ کچھ امریکی قانون سازوں نے دلیل دی کہ ایران کے جوہری عزائم اب بھی ناکافی طور پر محدود ہیں۔ ایران کے اندر بھی ردعمل تقسیم ہیں۔ جہاں اعلیٰ حکام بشمول چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے اس معاہدے کو واشنگٹن کے لیے سفارتی شکست قرار دیا، وہیں صدر مسعود پزشکیان نے اسے ایران ی سفارت کاری کی 'تاریخی کامیابی' قرار دیا.
ایران کے رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہ ای نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کی منظوری دے دی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ اس معاہدے کے بارے میں اپنے تحفظات رکھتے ہیں لیکن اعلیٰ ایرانی حکام کی جانب سے یقین دہانی کے بعد انہوں نے اسے منظور کیا کہ ایران کی خودمختاری اور 'محور مقاومت' کے مفادات مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ خامنہ ای نے ایرانی قوم کے نام ایک پیغام میں کہا کہ صدر مسعود پزشکیان نے بطور سربراہ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل اس معاہدے کے تحفظ کی مکمل ذمہ داری قبول کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر واشنگٹن نے ضرورت سے زیادہ یا غیر معقول مطالبات پیش کیے تو تہران خارجی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ کے ساتھ مستقبل میں براہ راست رابطے کو 'دشمن کے موقف' کی قبولیت کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کا محتاط اور دفاعی سفارتی موقف برقرار ہے۔ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد 60 دنوں کی ایک فریم ورک مدت طے ہوئی ہے جس میں ایران کے جوہری پروگرام سمیت اہم امور پر وسیع مذاکرات کیے جائیں گے۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ دونوں فریق سویٹزرلینڈ میں پہلے سے طے شدہ مذاکرات کی طرف بڑھیں گے یا نہیں۔ اس اعلان کے بعد عالمی تیل کی منڈیوں میں زبردست ردعمل دیکھنے میں آیا اور قیمتوں میں کمی واقع ہوئی، جبکہ بحری نقل و حمل میں بہتری کی امید پیدا ہوئی۔ تاہم آبنائے ہرمز میں ابھی بھی احتیاط برتی جا رہی تھی۔ یہ اسٹریٹیجک آبی گزرگاہ، جو دنیا کی اہم ترین توانائی راہداریوں میں سے ایک ہے، حالیہ کشیدگی کے دوران متاثر ہوئی تھی لیکن اب معاہدے کی شرائط کے تحت اسے دوبارہ کھولے جانے کی امید ہے۔ مجتبیٰ خامنہ ای، جنہوں نے اپنے والد علی خامنہ ای کی وفات کے بعد قیادت سنبھالی، نے کہا کہ انہوں نے اس معاہدے کی منظوری دی ہے جبکہ اس کے مضمرات کے بارے میں ان کا 'مختلف جائزہ' ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ان کا فیصلہ اعلیٰ حکام کی طرف سے یقین دہانی پر مبنی تھا کہ ایران کی خودمختاری، اقتصادی مفادات اور اسٹریٹیجک ترجیحات سے سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے ذاتی تحفظات کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی۔ ان کے پیشرو آیت اللہ علی خامنہ ای نے تاریخی طور پر سفارتی مذاکرات کو سخت نگرانی میں آگے بڑھنے دیا تھا، لیکن عوامی طور پر ان کی توثیق کرنے سے گریز کیا تھا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد سے مجتبیٰ خامنہ ای زیادہ تر عوام کی نظروں سے دور رہے ہیں، اور آنے والے مہینوں میں ایران کی جنگ کے بعد کی خارجہ پالیسی میں ان کے کردار کی بین الاقوامی سطح پر جانچ پڑتال متوقع ہے۔ عملی محاذ پر بحری سرگرمیوں میں معمول کی بحالی کے ابتدائی اشارے ملے ہیں۔ امریکی بحری افواج نے مبینہ طور پر ایرانی بندرگاہوں پر لگائی گئی ناکہ بندی ہٹا لی ہے، جبکہ امریکی جنگی جہاز احتیاطی تدابیر کے طور پر ارد گرد کے پانیوں میں موجود ہیں۔ آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت آہستہ آہستہ بحال ہو گئی ہے، اور کئی جہاز بشمول تیل ٹینکرز اور ایل این جی کیریئرز کو اس اہم راستے سے گزرتے دیکھا گیا ہے۔ ایرانی حکام نے ایک نیا ریگولیٹری طریقہ کار متعارف کرایا ہے جس کے تحت بحری جہازوں کو آبنائے سے گزرنے سے پہلے کلیئرنس حاصل کرنی ہوگی، اور معاہدے کے تحت ابتدائی 60 دنوں کے لیے ٹرانزٹ فیس معطل کر دی گئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات ہفتے کے روز سویٹزرلینڈ میں متوقع ہیں، تاہم انہوں نے نوٹ کیا کہ شیڈول ابھی غیر یقینی ہے اور تبدیل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایرانی حکام نے کہا ہے کہ وفد کے سفر کے حوالے سے کوئی حتمی تصدیق جاری نہیں کی گئی ہے۔ سفارتی پیش رفت کے باوجود اس معاہدے کی پائیداری پر ابھی بھی غیر یقینی کی فضا برقرار ہے۔ تجزیہ کاروں اور علاقائی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ عارضی کشیدگی میں کمی کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن واشنگٹن اور تہران کے درمیان ساختی تناؤ گہرائی میں موجود ہے۔ اس معاہدے کو بڑے پیمانے پر حالیہ امریکہ-اسرائیل-ایران تنازعے کو باضابطہ طور پر ختم کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو اس سال کے اوائل میں جنگ بندی سے پہلے ہفتوں کی شدید جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تاہم، اس بارے میں سوالات برقرار ہیں کہ آیا موجودہ فریم ورک مستقل استحکام کا باعث بنے گا۔ واشنگٹن میں، اس معاہدے پر ملے جلے سیاسی ردعمل سامنے آئے ہیں۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے 'فتح' قرار دیا اور تنقید کے خلاف اس کا دفاع کیا، جبکہ کچھ امریکی قانون سازوں نے دلیل دی کہ ایران کے جوہری عزائم اب بھی ناکافی طور پر محدود ہیں۔ ایران کے اندر بھی ردعمل تقسیم ہیں۔ جہاں اعلیٰ حکام بشمول چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے اس معاہدے کو واشنگٹن کے لیے سفارتی شکست قرار دیا، وہیں صدر مسعود پزشکیان نے اسے ایرانی سفارت کاری کی 'تاریخی کامیابی' قرار دیا
ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت جوہری مذاکرات آبنائے ہرمز
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